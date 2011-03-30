Dubai'de ele geçirilen silahların ilginç bağlantıları

T24 - Dubai’de ele geçirilen 16 bin tabancayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Faik Gürbüz, İstanbul’da üretilen ve parçalar halinde yurtdışına çıkarılmaya çalışılırken ele geçen taklit Glock ve Walter marka silah aparatları soruşturmasında da vardı.



Geçtiğimiz hafta sonunda Dubai’ye sokulmak üzereyken ele geçirilen yaklaşık 4.36 milyon dolar değerindeki 16 bin tabancayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk İnterpol Dairesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı aracılığıyla araştırma başlattı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Dubai’den gelen ilk bilgiler, olayla ilgili bir Türk vatandaşının da gözaltına alındığını ortaya koydu. Daha sonra bu kişinin isminin Faik Gürbüz olduğu tespit edildi. Dubai’deki Türk misyonu ve İnterpol aracılığıyla elde edilen bu bilgiden yola çıkan polis, ilginç detaylara ulaştı. Halen Dubai’de gözaltında tutulan Gürbüz’ün, Türkiye’deki bağlantıları tespit edildi. Gürbüz’ün, kısa süre önce Hatay’da gerçekleştirilen operasyonda taklit silahların ele geçirilmesi sırasında “kilit isim” olarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.



İstanbul’da üretildiği anlaşılan ve yurtdışına çıkarılmaya çalışılan tabanca aparatlarının Avusturya yapımı ünlü Glock ve Alman yapımı Walter marka silahlara benzetildiği anlaşılmıştı. Yivsiz av tüfeği olarak imal edilen “çakma” Glock ve Walter tabancaların ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan Gürbüz’ün, 4 gün sonra tahliye edildiği belirlendi.



Bu arada, yine Dubai’deki tabancaları ürettiği iddia edilen İstanbul Ümraniye’deki silah fabrikasına Hatay’daki soruşturma kapsamında baskın yapıldığı öğrenildi. Dubai’de ele geçirilen tabancaları ürettiği iddia edilen İrfan Akdal’a ait fabrikada yapılan arama sırasında 2 binden fazla silahın bulunduğu ve yediemine teslim edildiği kaydedildi. Değişik ünlü markaların taklidi silahları Ateşli Silahlar Yasası’na aykırı biçimde ürettiği gerekçesiyle Akdal’ın ifadesinin alındığı belirtildi.

Dubai’de silahların ele geçirilmesinden sonra kamuoyu gündemine gelen Akdal, ihracatın yasal olarak gerçekleştiğini iddia etmişti. Açıklamasında, Dubai polisince gösterilen tabancaların kendisine ait fabrikada üretilen silahlara benzediğini belirten Akdal, “Elimizdeki kayıtlara baktığımızda, Türkiye’deki bir ihracatçı firmaya bu miktarda satış yaptığımızı görüyoruz. Bu ürünler bizim ürettiğimiz silahlar olabilir” demişti. Akdal, silahların kuru sıkı tabancalar olabileceğine dikkati çekmişti.



Dubai’de ele geçirilen silahlar üzerinde, Akdal’ın firmasında üretilenlerin benzeri olacabilecek TR-03 rumuzunun bulunduğu belirtildi.



Son gelişmeler üzerine EGM, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan tabanca sevkiyatının ihracat ruhsatı olup olmadığını araştırmaya başladı. İnterpol aracılığıyla da Dubai’den detaylı bilgi istendi.









