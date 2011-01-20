-DUBAİ WORLD ADALARI BATIYOR MU? ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Dubai'deki, yapay adalardan oluşan dünya haritası şeklindeki Dubai World projesini oluşturan adaların giderek denize gömüldüğü ve gezinti kanallarının kumla tıkandığı belirtiliyor. Adalara inşaat malzemesi ve personelin taşınmasından sorumlu şirket için çalışan Richard Wilmot-Smith, adaların giderek denize batmakta olduğunu, bulguların adaların erezyona uğradığını gösterdiğini söyledi. 300 kadar yapay adadan oluşan proje, Dubai'nin en büyük ve tanınmış projelerinden. Emlak fiyatlarının düşmesi ve mali güçlükler yüzünden proje 2008 sonlarında yavaşlamıştı. Dubai World projesiyle ilgili özel mahkemeye dava açan şirket, gezinti kanallarının kumla dolması yüzünden su derinliğinin azaldığını, bu sebeple deniz taşıtlarının güvenli geçişi için ıslah çalışmasının gerektiğini bildirdi. Duruşmada konuşan Wilmot-Smith, adaların "kötüleşen" durumunun, çalışmanın "fiilen durduğunun" kanıtı olduğunu ve dolayısıyla şirketin yıllık aidat olarak artık gelirin yüzde 15'ine tekabül eden parayı ödemeye mecbur olmadığını söyledi. Dubai World projesinin işletmesinden sorumlu şirket Nakheel'i temsil eden Graham Lovett ise, projenin iptal edilmediğini ancak küresel mali kriz yüzünden yavaşladığını belirtti. Lovett, bunun halihazırda yavaşlamış olan 10 yılık bir proje olduğunu, projenin tamamlanacağını söyledi. Nakheel'in bir sözcüsü adaların suya battığı iddiasını reddetmişti.