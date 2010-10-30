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Dünya

DUBAİ POLİSİ EL KAİDE'Yİ İŞARET ETTİ DUBAİ (A.A)

30 Ekim 2010 15:10

-DUBAİ POLİSİ EL KAİDE'Yİ İŞARET ETTİ DUBAİ (A.A) - 30.10.2010 - Dubai polisi, Yemen'den ABD'ye giden ve Dubai'de alıkonulan bombalı paketin El Kaide terör örgütünün izlerini taşıdığını bildirdi.  Polisin yaptığı açıklamada, bir yazıcının içine gizlenen bombalı paketin patlayıcı yapmak için kullanılan kimyasal PETN maddesi içerdiğini kaydetti.  Açıklamada, ''Paket, elektrik devresi, yazıcı içinde gizli cep telefonunun SİM kartına bağlanmış şekilde profesyonelce hazırlanmış. Bu yöntem, daha önce El Kaide gibi terör örgütleri tarafından kullanılan yöntemleri çağrıştırıyor'' denildi. Dubai ve Londra'da bulunan şüpheli paketlerin ikisinin de Yemen'den gönderildiği belirtilmiş ve ABD'deki yetkililer, Yemen'den ABD'ye kargo taşıyan uçakları takip altına almıştı. Paketlerin Chicago'daki bir sinagog ve Musevi toplum merkezine gönderildiği yönündeki haberlerin araştırıldığı belirtilmişti. ABD Başkanı Barack Obama da Beyaz Saray'da şüpheli paketlerle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'ye karşı 'inandırıcı bir terörist tehdidin' ortaya çıkarıldığını ve şartların gerektirdiği sürece güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirmişti.

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