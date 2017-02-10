Dubai merkezli şirketin Üsküdar'daki AVM için talep ettiği içki ruhsatı bekletiliyor

Dubai merkezli Emaar Şirketi, İstanbul Çamlıca’da yükselen Emaar Square AVM için Üsküdar Belediyesi’nden içki ruhsatı talep etti. Dilekçe bekletiliyor. Belediye meclisinin ne karar alacağı ise merak konusu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Dubai merkezli Emaar Gayrimenkul Şirketi, İstanbul Çamlıca’da yükselen Emaar Square alışveriş merkezi (AVM) için Üsküdar Belediyesi'nden içki ruhsatı talep etti. Belediye, şirketin dilekçesini Hukuk Komisyonu’nda bırakarak Meclis gündemine getirmedi. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne gelen dilekçenin, Meclis gündemine önümüzdeki ay getirilmesi bekleniyor. CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, "Üç yıldır Meclis’teyim. Bugüne kadar Meclis’e böyle bir teklif hiç gelmedi. Biz de ‘Emaar olduğu için mi teklif Meclis’e geldi’ deyince, tepki gösterince komisyonda bıraktılar. Takip ediyoruz" dedi.

Camiye 100 metre sınır

Konut, alışveriş merkezi, rezidans ve otelden oluşan Emaar Square projesinin inşaatı, Çamlıca, Ayazma Caddesi’ndeki Halis Toprak’ın eski arazisinde, 2012 yılında başladı. Şirket, Üsküdar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazdı. Dilekçede, inşaatı önümüzdeki ay sonunda bitmesi planlanan AVM içerisinde, bazı bölümlerin, içkili lokanta olarak kullanılmak istendiği belirtildi.

Şirket, AVM’nin bulunduğu Çağla Sokak ile Libadiye Caddesi’nin kesiştiği köşeden, Göztepe Köprüsü yönünde, Abdurrahman Soyak Camisi’ne 100 metre sınırına kadar olan alanın içkili yer bölgesine geçmesini istedi. Dilekçeye, Kaymakamlık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden genel güvenlik ve asayiş yönünden talebin uygun olduğuna ilişkin yazı da eklendi. Belediyenin meclis gündemine geçen pazartesi alınan dilekçe, Hukuk Komisyonu’na sevk edildi. Meclis gündemine çarşamba günü gelmesi beklenen talep komisyonda kalarak bir sonraki ayın gündemine bırakıldı.

CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden “Yasaklara kişisel olarak karşıyım. Üsküdar Belediyesi her türlü yasağı bugüne kadar sonuna kadar kullandı. İçkiye olan tavrını biliyoruz. Bakalım Emaar’ın teklifine ne diyecekler? Merakla bekliyoruz, izliyoruz ” diye konuştu.