'Dubai Kuleleri için yükseklik sınırı yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Dubai Kuleleri Projesi'nde yükseklikle ilgili bir sınırlama olmadığını, bu nedenle karar düzeltme yoluna gidileceğini bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinden, bugünkü bazı gazetelerde yer alan Şişli Dubai Kuleleri Projesi ve Danıştay kararıyla ilgili haberler dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, İdari Mahkemece ret kararlarının bozulması talebiyle temyiz yoluna gidildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:



"Temyiz incelemesini yapan Danıştay 6. Dairesi tarafından, uyuşmazlık konusu alanda, brüt parsel üzerinde emsalin hesaplanması suretiyle emsale dahil olamayan bodrum katların iskan edilmesi ve bu çerçevede yükseklik sınırlandırmasının kaldırılmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle temyiz konusu ret kararının bozulmasına karar verilmiştir. Danıştay 6. Dairesi, odaların iddialarından sadece bozma gerekçesinde yer alanları kabul etmiştir. Diğer iddialara dayalı talepler reddedilmiştir. Danıştay 6. Dairesi'nin bozma kararında, uyuşmazlık konusu alanın kentsel donatı alanından ticaret alanı kullanımına 2006 yılından önce ayrıldığı gerekçesiyle buna ilişkin iddia kabul etmemiştir."



Açıklamada, Danıştay 6. Dairesi'nin bozma kararının gerekçesinde konu edilen "emsalin brüt parsel üzerinden hesaplanması ve emsale dahil olmayan bodrum katların iskan edilmesinin" de ticaret alanı kullanımına ayrılmada olduğu gibi 2006 yılından önce onaylandığı vurgulanarak, "Yükseklikle ilgili mevcut planlarda zaten bir sınırlama yoktur. Karar düzeltme yoluna başvurulacaktır" denildi.



Danıştay 6. Dairesi, İETT tarafından otobüs garajı olarak kullanılan bölgenin, yeşil alan, turizm ve ticaret alanı olarak ayrılmasına izin veren (Dubai Kuleleri Projesi) nazım imar planı değişikliğinin iptali istemini reddeden İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozmuştu. (AA)

