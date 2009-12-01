'Dubai Gruop Sigorta,Dubai'deki krizden etkilenmedi'

T24 - Dubai Group Sigorta Genel Müdürü Çetin Alanya, Dubai World yatırım firmasının önerdiği borç erteleme planı sonucunda ortaya çıkan belirsizlik ve dünya finans piyasalarındaki çalkalanmanın, Dubai Group Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilemediğini bildirdi.



Alanya, Dubai'deki borç krizinin Türkiye'ye etkilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Dubai Group Sigorta'nın ana hissedarı olan Dubai Group ile Dubai World kuruluşu arasında hiçbir organik bağın bulunmadığını vurgulayarak, grubun, Dubai World'ün hiçbir mali yükümlülüğü veya taahhüdü ile de alakası olmadığını ifade etti.



Dubai Group'un, Dubai World ile herhangi bir borç-alacak ilişkisinin de olmadığına dikkati çeken Alanya, şunları kaydetti:



''Dubai'de yerleşik Dubai World yatırım firmasının önerdiği borç erteleme planı sonucunda ortaya çıkan belirsizlik ve dünya finans piyasalarındaki çalkalanma Dubai Group Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilememektedir.



Faaliyetimiz aynen ve eskisinden daha güçlü olarak devam etmektedir.''

