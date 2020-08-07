Dubai'den kalkan uçak Hindistan'a inişi sırasında ikiye bölündü: Ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 123'e yükseldi

Dubai'den kalkan Hindistan havayollarına ait 190 yolculu uçak, iniş sırasında ikiye bölündü. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, yaralıların sayısı ise 123’e yükseldi.

Hindistan’da Dubai’den kalkan Air India Express’e ait yolcu uçağı yerel saatle 19:00’da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı.

Uçakta 10’u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Olayda ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Kerala Eyalet Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıları hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın meydana geldiği sırada aşırı yağış olduğu aktarıldı.

Öte yandan 2010 yılı Mayıs ayında Air India Express’e ait bir yolcu uçağı daha Hindistan’daki Mangalore Havalimanı’nda pisten çıkmış ve kazada 158 kişi hayatını kaybetmişti.