Dubai'de çekilen çıplak fotoğrafla ilgili gözaltına alınan Grechin'den 'ikiyüzlülük' eleştirisi: Orta Doğu'da seks işçilerinin sayısının en yüksek olduğu yer

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bir gökdelenin balkonunda çıplak poz veren kadınlarla birlikte gözaltına alınan ABD'li Vitaliy Grechin, özür diledi. "Kimseyi rencide etme niyetleri olmadığını" söyleyen Grechin, Dubai toplumunu cinsellik konusunda 'ikiyüzlülükle' eleştirdi. Grechin, "Belki de tüm Orta Doğu'da seks işçilerinin sayısının en yüksek olduğu yer. Burada kimi tanıyorsam ya uyuşturucu madde kullanıyor, şeyhler dünyanın dört bir yanından haftada 50-60 kız getirtiyor" dedi.

Dubai'de gözaltında tutulurken Covid-19'a yakalanan ve karantinaya alınan Grechin Daily Mail gazetesine konuştu. Grechin, bir gökdelenin balkonundan çıplak poz veren kadınların arkadaşları olduğunu söyledi.

Kimseyi rencide etme niyetleri olmadığını söyleyen Grechin, özür diledi. Çekilen fotoğrafın 'sanat' nitelği taşıdığını söyleyen Grechin "Başka bir ülkede olsa normal karşılanırdı" dedi.

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Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kadınların avukat masrafları ve kendi avukatı için yüz binlerce dolar harcadığını söyleyen Grechin, fotoğrafın herhangi bir pornografik amacı olmadığını savundu. Grechin, "Kimseyi rencide etme niyetimiz yoktu sonuçta camiye çıplak tırmanmıyorlar" dedi.