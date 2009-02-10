Dubai açıklarında tanker faciası

Yoğun bir duman bulutuyla kaplanan liman bölgesinde, kurtarma görevlileri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden 'Keşmir' adlı 45 bin ton kapasiteli tankerde, 30 bin ton işlenmiş petrol bulunuyordu.İlk belirlemelere göre kazada ölen ya da yaralanan yok. Denizde yanmakta olan tankerin mürettebatının söndürme çalışmalarına yardım ettiği ve kazanın meydana geldiği kanalı açmanın yolunu aradığı ifade ediliyor.