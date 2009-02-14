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Yaşam

Dua edenin ömrü uzuyor

Time Dergisi, 6 bin araştırmaya dayanarak dua ve ibadetin ömrü uzattığı sonucuna vardı

14 Şubat 2009 02:00

Time Dergisi, 6 bin araştırmaya dayanarak dua ve ibadetin ömrü uzattığı sonucuna vardı
 
Bundan yaklaşık 150 yıl önce parmak izini icat eden Francis Galton adlı bilim adamının, “Krallar hepimizden uzun yaşamalı, çünkü herkes onların sağlığı için dua ediyor” sözlerinin ardından bilim dünyası yıllar boyunca dua ve ibadetin insan sağlığına olan etkilerini inceledi.

Dinin son dönemde insan hayatında öneminin yeniden artmaya başlamasıyla birlikte 2000 yılından bu yana bu konuda tam 6 bin yeni araştırma yayınlandı. Bu araştırmaları değerlendiren Time dergisi de bilim dünyasının yavaş yavaş duanın gücü konusunda ikna olmaya başladığını yazdı.

Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre düzenli olarak ibadethaneleri ziyaret edenlerde ömrün 2-3 yıl uzadığı tespit edildi. Aynı etkinin düzenli dua ve ibadet edenlerde de görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, “Uzun yaşam ile dini bir gruba katılmanın birbiriyle ilişkili olduğunu” açıkladı.

“Placebo etkisi”

Bilim adamları dua edilen kişinin sağlığının bu durumdan nasıl etkilendiğini de inceledi. Buna göre dua edilen kişi, eğer bir başkasının kendisi için dua ettiğini bilirse tedavisi hızlanıyor. Ancak birilerinin kendisi için dua ettiğinden habersiz olan kişilerde bu etki görülmüyor. Uzmanlar bunu “placebo” etkisine benzetiyor. Yani, ağrı kesici diye verilen şeker haplarının bir hastanın ağrılarını geçirmesi gibi, bir kişinin kendileri için dua ettiğini bilen hastalarda bunun “kendilerini iyileştireceği” düşüncesi yarattığı ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağladığı düşünülüyor.

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