T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dua eden Müslüman genç, 'güvenlik' nedeniyle uçaktan indirildi

Gencin, bir yolcunun şikayeti üzerine kaptan tarafından uçaktan çıkarıldığı belirtildi

07 Aralık 2015 23:39

Danimarka'da, dua ettiği için bir yolcunun şikayetine maruz kalan bir Müslüman'ın, güvenlik gerekçesiyle Kopenhag-Paris uçağından indirildiği aktarıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, İsveç'te bir yarışmaya katıldıktan sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Air France uçağı ile Paris'e, oradan da ülkesi Fas'a dönmeye çalışan 20 yaşındaki Müslüman genç, uçak kalkmadan dua ettiği ve dini bir film izlemeye başladığı için Kastrup Havalimanı'nda uçaktan indirildi. Gencin, bir yolcunun şikayeti üzerine kaptan tarafından uçaktan çıkarıldığı belirtildi.

Kastrup Havalimanı Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, arama sonrasında gencin çantasında şüpheli bir nesneye rastlanmadığı ifade edilerek, Faslı gencin yanlış anlaşılmadan dolayı uçaktan indirildiği bildirildi. İsmi açıklanmayan gencin bir sonraki uçakla ülkesine gittiği aktarıldı.

ETİKETLER

müslümanuçakkopenhagdua

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24