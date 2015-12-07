Dua eden Müslüman genç, 'güvenlik' nedeniyle uçaktan indirildi

Danimarka'da, dua ettiği için bir yolcunun şikayetine maruz kalan bir Müslüman'ın, güvenlik gerekçesiyle Kopenhag-Paris uçağından indirildiği aktarıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, İsveç'te bir yarışmaya katıldıktan sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Air France uçağı ile Paris'e, oradan da ülkesi Fas'a dönmeye çalışan 20 yaşındaki Müslüman genç, uçak kalkmadan dua ettiği ve dini bir film izlemeye başladığı için Kastrup Havalimanı'nda uçaktan indirildi. Gencin, bir yolcunun şikayeti üzerine kaptan tarafından uçaktan çıkarıldığı belirtildi.



Kastrup Havalimanı Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, arama sonrasında gencin çantasında şüpheli bir nesneye rastlanmadığı ifade edilerek, Faslı gencin yanlış anlaşılmadan dolayı uçaktan indirildiği bildirildi. İsmi açıklanmayan gencin bir sonraki uçakla ülkesine gittiği aktarıldı.