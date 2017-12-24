DTSO Başkanı Sayar: Baharda Diyarbakır-Almanya uçuşları başlayabilir

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, turizm alanında önemli gelişmeler beklediklerini ve kent tanıtımı için 2018 programına 7 fuar dahil ettiklerini belirterek, “2018 yılının ilk baharında Diyarbakır-Almanya uçak seferlerinin başlaması yüksek bir ihtimal. Şu anda bir hava yolu şirketi, Almanya’da üç kent için çalışma yaptığını biliyoruz. Direk Avrupa’ya gidiş-geliş hem turizme hem de ticaretimize yeni bir kapı olacaktır. Ülkemizde siyasi gerilimlerin azalması durumunda çok daha hızlı büyüyeceğimiz de kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Kent ekonomisini 2017 açısından değerlendiren DTSO Ahmet Sayar, şunları söyledi: “Modernizasyonunu yaptığımız Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki yıl aradan sonra çok başarılı geçen “Tarım ve Hayvancılık” ve “EV’leniyoruz” fuarlarını gerçekleştirdik. Diyarbakır’da yapılan bu fuarlar, kent ekonomisine katkıları ile beraber moral ve motivasyon açısından da önemli katkılar sundu.Ayrıca il dışında kentimizin tanıtımına katkı sunacağına inandığımız ulusal ve uluslararası fuarlara paydaş kurum olarak etkin rol alarak katılım sağladık.



Kadim kentimizin turizm potansiyelini tanıtmak için DTSO olarak içinde öncül rol alarak yer aldığımız Turizm Platformu, 2017 yılında da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Valilik, Belediye, DTSO, Kalkınma Ajansı, Üniversite ve ilgili kurumların içersinde yer aldığı Turizm Platformu, bu yıl içersinde TURSAB Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve ülkemizin önde gelen turizm tur operatörlerini Diyarbakır’da ağırladık. Bu buluşmanın katkıları ve yapılan tanıtım çalışmaları, yapılan organizasyonların katkısı ile 2017 yılında bir önceki yıla göre turist sayısında %100’e yakın bir artış ile kapanacağını öngörüyoruz. İlk altı ay, geçen yılın toplamını geçmiş durumda. Şu anda Otel Konaklamaları İşletmeleri, özellikle son aylarda memnun eden oranlarda. 2017 yılında yerli yabancı turist sayısı 250 bin civarında kapatacağımızı ön görüyoruz. Ancak bu kentimizin potansiyelini yansıtan bir rakam değil; orta vadede en az bir milyon turist ağırlamamız gerekiyor. Turizm Platformu başarılı çalışmalarını ilerleterek sürdürüyor. DTSO Turizm Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın yakın çalışmalarını, çabalarını yakından görüyor; haklarını teslim etmek adına Turizm Platformu üyelerinin hepsini tebrik etmek istiyorum.



2017 yılı için en heyecan veren programlardan biri Cazibe Merkezleri Programı’ydı. Kamu özel sektör işbirliği açısından önemli bir program olan bu programı; Valilik, Kalkınma Ajansı ve DTSO olarak gerek yerelde gerekse de il dışında kentimize yatırım çekmek için yoğun tanıtım programları düzenlendi. Ulusal ölçekte tanınan iş insanlarını Diyarbakır’a davet ederek programın tanıtımı yapıldı. 23 il için uygulanan programda, 375 proje ile en çok başvuru alan illerden biri olduk. Program henüz açıklanmadı. Yakın zamanda açıklanmasını bekliyoruz.



Kent olarak en fazla mesafe almak istediğimiz alanlardan biri de üretim sektörü, sanayi sektörüdür. Mevcut OSBnin tlt yapı çalışmaları yanı sıra genişleme çalışmaları açısından önemli mesafeler alındı. Yatırım talepleri dikkate alınarak yeni OSB alanı oluşturma çalışmaları başlatıldı. Yine Lojistik Köy Projesi’nin kurulması için çalışmalar devam ediyor.



Kentteki en önemli çalışmalardan biri de Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin geldiği aşama. Valilik, belediye, GÜNTİAD, Ticaret Borsası ile beraber paydaşı olduğumuz Tekstil Kent, artık alt yapı çalışmalarının hazırlıklarının yapıldığı ve yatırım taleplerinin değerlendirilmeye başlandığı aşamada. 1290 dönüm ve 123 parselden oluşan Tekstil Kent, yeni yılın ilk aylarında fabrika temellerinin atılması amaçlanıyor. Bu projenin tamamında 7500 ile 10 bin arasında insanımızın istihdam edileceğini öngörüyoruz.



DTSO olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun girişimcilik eğitimleri verdik. Yeni girişimci adaylarının KOSGEB’in 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz krediden faydalanması için Aralık sonunda vereceğimiz eğitimler ile 2017 yılında toplam 1100 kişiye “Girişimcilik Belgesi” vermiş olacağız.



2017 yılı ülkemizdeki siyasi gerilimlere, Ortadoğu’da karmaşıklığa rağmen sıkıntılı geçen 2015 ve 2016 yıllarına göre daha hareketli, daha olumlu geçtiğini, bir anlamda yaraların sarılmaya başlandığı bir yıl olarak değerlendirebiliriz.

Kent ekonomisine, istihdamına katkı sağlayan işverenlerimizin cesurca ve fedakarca çalıştıklarını yeni projeler ürettiklerini; İş kurumları kendi alanlarında ki ekonomik faaliyetleri geliştirme çabası içersinde olduklarını görüyoruz.

2017 yılında finansman sorunu yaşayan firmalara verilen kredi garanti fonu kefaletli krediler piyasayı oldukça rahatlattığını ve nefes aldırdığını belirtmek gerekiyor.



2018 yılında, 2017 yılında ve önceki yıllarda yapılan çalışmaların daha fazla meyvesini vereceği bir yıl olmasını bekliyorum. Cazibe Merkezi Programı’nın açıklanıp yatırıma dönüştüğü, Tekstil Kent’in fabrika temellerinin atılmaya başlandığı ve istihdama katkısının olacağı, OSB’deki genişleme alanlarında ki yeni projelerin faaliyete başladığı, turist sayısının artış yönünde devam edeceği bir yıl olmasını bekliyorum. 2017 yılında başarılı geçen iki fuar organizasyonundan sonra 2018 yılında 7 fuarın yapılması için planlama yapılmış durumda. Yine 2018 yılının ilk baharında Diyarbakır-Almanya uçak seferlerinin başlaması yüksek bir ihtimal. Şu anda bir hava yolu şirketi, Almanya’da üç kent için çalışma yaptığını biliyoruz. Direk Avrupa’ya gidiş-geliş hem turizme hem de ticaretimize yeni bir kapı olacaktır. Ülkemizde siyasi gerilimlerin azalması durumunda çok daha hızlı büyüyeceğimiz de kaçınılmaz olacaktır.



2018 yılında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet birimleri, konferans salonu, toplantı salonlarının da içersinde yer alacağı zemin artı 7 katlı Diyarbakır Ticaret ve İnovasyon Merkezi’nin yapımına başlayacağız. Proje çizim çalışmaları, belediye imar süreçleri ve Bakanlıktan ön onay aldığımız destek ile eş güdümlü süreçler devam ediyor.



Yeni yatırım alanları oluşturmada ve bu alanların alt yapı projelerinde çok yoğun bürokrasi süreçleri yaşandığı için çok zaman aldığına şahit oluyoruz. Bir çok çalışma onay için evraklar Ankara’ya, bakanlıklara gitmektedir. Bu da ciddi zaman kayıpları yaşatmaktadır. OSB, lojistik vb. yatırım süreçlerinde alt yapı, genişleme ve yeni alanların oluşturulması için bakanlıklardaki yetkilerin bir kısmı il valiliklerine verilirse yeni projeler daha kısa zamanda faaliyetlere girer.

2018 yılının hem ülkemiz için hem Ortadoğu ve tüm dünya için huzur ve barış yılı olmasını diliyorum temenni ediyorum.”