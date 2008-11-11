Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Güneydoğu gezisi sırasında kendisini protesto eden DTP’yi hedef aldı. Kendilerinin etnik milliyetçilik yapmadığını belirten Erdoğan, DTP'ye Obama örneği vererek, "Siz de o ülkedeki zenciler gibi sırtınıza ülkenizin bayrağını sarıp koşabilir misiniz?" diye sordu.



AKP il başkanları ve çeşitli illerden gelen belediye başkanlarının salonunu doldurmaları üzerine grup toplantısında milletvekilleri ayakta kaldı. Kalabalık salona hitaben konuşan Erdoğan, hiçbir zaman ‘ya sev ya terk et’ sloganını kullanmadığını, bu sloganın patentinin MHP’ye ait olduğu ifade etti. Erdoğan, kendi anlayışlarına göre, Türkiye’deki tüm etnik grupları kardeş olarak gördüklerini, bu etnik grupların T.C. vatandaşlığı üstkimliğinde birleştiğini belirtti.



İktidara geldikleri günden bu yana sloganlarının ‘ tek millet, tek bayrak, tek devlet’ olduğunu bu ortak değerlere karşı olanların Türkiye'den gitmeleri gerektiğini söyledi. ABD’de Barack Obama’nın başkan seçilmesini büyük bir başarı olarak değerlendiren Erdoğan, bu ülkede her türlü etnik kökenden gelen sporcunun büyük bir gururla ABD bayrağı taşımasını övdü. DTP’lilere seslenen Erdoğan, "ABD'de yıllarca siyah-beyaz mücadelesi oldu. Zencilere karşı

büyük ayrımcılık yapıldı. Ama bir olimpiyat müsabakasına katıldıkları zaman, olimpiyat rekorlarıyla birincilikleri aldıkları zaman, orada kalkıp da zafer turunu atarken, onlar gururla Amerika bayrağını omuzlarına alıp turu öyle attılar. Sen atabiliyor musun Türk bayrağıyla bu turları? Mesele burada. Eğer şu anda parlamento çatısı altında olanlar, kalkıp da bunu söyleyebiliyorsa, zaten mesele kalmayacak. Ama bunu söyleyemiyorlar. Niye? Yürek ister çünkü" dedi.





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'DTP belediyeleri çalışmıyor'



Başbakan Erdoğan, parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere düzenli gelir sağladıklarını, buna rağmen Güneydoğu Bölgesindeki illerdeki DTP’li belediyelerin vatandaşa hizmet getirmediklerini iddia etti. Hakkari ziyaretinden örnek veren Erdoğan, kentin sokaklarından

pislik aktığını, DTP’li belediyenin bu sorunlarla uğraşmak yerine ziyaretine karşı kepenk kapatma eylemi örgütlediğini belirtti.



Bölgeye ilk kez kendi dönemlerinde önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Erdoğan, örnek olarak Yüksekova’da ve Hakkari’de yapılan hastaneleri örnek gösterdi.



‘Fnansal krize karşı Türkiye olarak ihtiyatlı tavrımız sürüyor’



Küresel ölçekte yaşanan krize karşı hükümet olarak ihtiyatlı davrandıklarını belirten Erdoğan, krizin tepe noktasının geride kaldığını iddia etti. Yarın akşam G-20 toplantısı için New York’a gideceğini ifade eden Erdoğan, ABD’deki temasları sırasında Türkiye için yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda temaslarda bulunacağını ifade etti.



Topbaş'tan adaylık sinyali



İl Başkanları toplantısı öncesi Meclis’teki grup toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağı mesajını verdi. Grup toplantısı başlamadan önce gazetecilerle sohbet eden Topbaş, Ankara’dan İstanbul’un nasıl göründüğünü, İstanbul’da kendisi döneminde yapılan icraatların nasıl yansıdığını, seçimlerde İstanbul’un nasıl çıkacağına ilişkin, AKP teşkilatlarının belediye başkan adaylarına sorduğu soruları yöneltti. Topbaş, yerel seçimlerde AKP’nin rakibi olmayacağını da ifade etti.