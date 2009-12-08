DTP'ye İzmir'de ikinci protesto

T24- İzmir’de yürüyüş yapmak isteyen DTP’liler, izin verilmemesi üzerine parti il binası önünde basın açıklaması ile yetinmek zorunda kaldı. DTP’lilerin eylemine, çevre binalardaki vatandaşlar, Türk bayrakları asarak tepki gösterdi.



Anayasa Mahkemesi’nde DPT’ye yönelik kapatma görüşmeleri ve terör örgütü elebaşısının cezasını çektiği İmralı’daki şartlarla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen DTP İzmir İl Örgütü’nün, Basmane’den Konak Meydanı’na yürüyüş için yaptıkları başvuru kabul edilmedi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürüyüş yapma ihtimaline karşı, sabah saatlerinde parti il binasının bulunduğu yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Caddeye girenler üst aramasından geçirilirken, belediye ekipleri de yol kenarlarında bulunan çakıl ve taş parçalarını topladı, polis helikopteri havadan kontrol yaptı.



DTP’lilerin il başkanlığı binası önünde toplanmaya başlaması üzerine, çevre binalarda bulunanlar pencerelerine Türk Bayrakları astı.



DTP Parti Meclis Üyesi Nizamettin Öztürk, Basmane’den Konak Meydanı’na yürüyüş yapmak istediklerini, parti genel merkezinden gelen karar nedeniyle bu yürüyüşü iptal ettiklerini ve il teşkilatının bulunduğu bina önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi. Öztürk, çevre binalara asılan Türk Bayrakları’na dikkati çekerek, "Etkinliğimize karşı asılmak istenen bayrakla bizim bir sorunumuzun olmadığını buradan duyurmak istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Bayrağın kırmızısındaki kanda, Kürtlerin kanının da olduğunu bilmelerini istiyoruz"dedi.



DTP İl Başkan Yardımcısı avukat Canan Uçar ise yaptığı basın açıklamasında, "demokratik açılım" projesini gündeme getiren hükümetin son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili tutumunu eleştirdi. DTP’nin Anayasa Mahkemesi’nde kapatılması kararının görüşüldüğünü hatırlatan Uçar, hükümetin konuları tek yanlı çözmeye çalıştığını ve gerilimi artırdığını öne sürdü.



Terör örgütü elebaşısının cezasını çektiği İmralı Cezaevi’ndeki şartları eleştiren, son günlerde yaşanan gösterilerin demokratik tepki olduğunu savunan Uçar, hükümetten kendilerini dikkate alması çağrısında bulundu.



Terör örgütü elebaşısı lehine slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı



İzmir'de konserler iptal edildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit olduğu terörist saldırı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu'nun vereceği konserler iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın Kent Orkestrası, 10 Aralık Perşembe günü de Türk Halk Müziği Korosu'nun vereceği konserlerin iptal edildiği bildirildi.

