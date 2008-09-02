DTP’ye ilaçlı mektup

Demokratik Toplum Partisi’nin Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na gönderilen bir mektubun zarfını açan parti görevlileri Zekiye Işık ve Ahmet Ece, kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Parti görevlileri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



DTP’nin başka bir ilçe binâsına da mektup gönderildiği açıklandı. Tehdit içerikli mektupların ilaçlı olduğunu öne süren DTP İl Başkanı Halil Ersoy, konuya ilişkin basın açıklaması yapacağını söyledi.



Vali: “Olay araştırılıyor”



İstanbul Valisi Muammer Güler, DTP ilçe teşkilatına gönderilen mektupla ilgili bir soru üzerine dün saat 15.00'de Küçükçekmece'den postalanan bir zarfın DTP Gaziosmanpaşa ilçe teşkilatında açıldığını söyledi.



Güler, zarfın açılmasından sonra ikisi kadın, biri erkek üç kişinin el ve gözlerinde yanma şikâyeti ile özel bir sağlık kuruluşuna başvurduklarını ifade ettiklerini aktararak, "Hastanede bir bulgu yok. Saat 19.00'da da Gaziosmanpaşa ilçe emniyet müdürlüğüne aynı şekilde müracaatta bulunuyorlar. Resmi bir hastaneye sevk ediliyorlar. Yine bir bulgu yok ama olayla ilgili araştırmaları sürdürüyor arkadaşlarımız" diye konuştu.

