DTP’nin yolunu PKK’lılar açmış!

DTP’li Bayındır, 9 askeri şehit eden Zilan kod adlı Zeynep Kınacı ile Beritan isimli PKK'lılar için ‘Onlar bizim yolumuzu açtı' dedi.



DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Tunceli'de intihar saldırısında 9 askeri şehit eden, 33 askerin de yaralanmasına neden olan Zilan kod adlı Zeynep Kınacı ile güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Beritan isimli PKK'lıları kastederek, ``Onlar gibi özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz. Onlar bizim yolumuzu açtı'' dedi.



Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle DTP'nin düzenlediği kadınlar günü etkinliğine katılan DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Kürtçe yaptığı konuşmada, Mart ayını barış ve özgürlük ayı haline getireceklerini söyledi. Bayındır, ``Bizi dağda, ovada bayırda, şehirde nerede olursa olsun dağıtsalar yeniden toplanırız, yeniden diriliriz. Türkiye Kürtleri olduğu gibi kadınları da hak ve hukuktan mahrum bırakmıştır. Kadınlar mal değildir. Kadınlara tutulan balık muamelesi yapılıyor. Beritan (Kuzey Irak'ta öldürülen PKK'lı) ve Zilan (Tunceli'de 1996'da intihar saldırısı düzenleyerek 9 askerin şehit, 33 askerin de yaralanmasına neden olan PKK'lı) gibi özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz. Onlar bizim yolumuzu açtı. Kadınlara da sesleniyorum. Birbirinize bahtsızlık etmeyin kuma olarak gitmeyin'' dedi.



'Kemiklerimizin pazarlığını yapıyorlar'



Bayındır, yurtseverliğin kadının iradesini tanımaktan geçtiğini ifade ederek, ``Kürt halkının iradesi kırılırsa kadının da iradesi kırılır. Kürt hareketi Kürtlerin önünü açtı, aşiretler değil. Dünya Kürtleri aşiretlerle değil, Kürt haraketi ile tanıdılar'' dedi. Bayındır, bugün açılması beklenen kuyuların, düzenledikleri etkinlik nedeniyle iptal edildiğini de hatırlatarak, ``Seçime 3 hafta kaldı. Kemiklerimizin pazarlığını yapıyorlar. Geçmişte Kürtlere her türlü baskı ve zulma yapan Arif Doğan'lar, Cem Ersever'lerin sonunun ne olduğunu gördük. Çoğu zindanda yatıyor. İdaremizi hiç bir şeye satmayız. Ama onlar pazarlık yapıyor'' diye konuştu.



Kadınların daha çok ilgi gösterdiği ve erkeklerin ise arka sıralarda izlediği etkinlikte konuşan DTP'li Milletvekili Bayındır, ``Bu halkın dilini ve kimliğini tanıyacaksın ondan sonra barış gelecek. Ya özgür, eşit ve demokratik birliktelik ya da hiç diyoruz'' dedi. DTP'nin etkinliği için polis geniş güvenlik önlemi alırken, Baydındır'ın konuşmasından sonra Şırnak Valisi ve Silopi Kaymakamı'nın etkinliğe bakış açılarından dolayı 5 dakika süreyle alkışla protesto ettiler. Etkinlik daha sonra kadınların halay çekmesi ile devam etti.

