DTP'nin yeni kozu din

DTP'liler yine dağa çıkacak

Geçen seçimlerde AKP’ye yenilen DPT’nin, Güneydoğu’da en büyük siyasi parti konumuna yeniden yükselebilmek amacıyla dine yöneldiği öne sürüldü. Amerika’nın Sesi (VOA), DTP’nin “siyasi profili”ni güçlendirmek için dine yöneldiğini savunurken, bu yönelişin parti içerisinde kaygı yarattığını da belirtti.ABD yönetiminin resmi yayın kurumu Amerika’nın Sesi (VOA), Diyarbakır kaynaklı “Türkiye’nin Kürt Partisi, Siyasi Profilini Güçlendirmek İçin Dine Yöneliyor” başlıklı haberinde, DTP’nin geçen yıldaki genel seçimlerde AKP’nin karşısında uğradığı yenilgi üzerine bölgenin en büyük siyasi partisi konumuna yeniden yükselebilmek amacıyla dine yöneldiği yorumunu yaptı.Fakat DTP’nin bu yönelişine ilişkin kaygıların bulunduğunu da belirten VOA, “Kürt milliyetçiliğinin sadık taraftarı imamların geçen yılki seçimlerde DTP’ye geleneksel destek vermediğini belirtirken, Diyarbakır’ın dini önderlerinden olduğu söylenen Zait Çıtıran’ın “DTP’ye bir ders verilmesi gerekiyordu” yolundaki açıklamalarına yer verdi.Çıtıran, DTP’nin, Kürt halkının yüzde 97’sinin Müslüman olduğunu ve İslami hassasiyetlerinin bulunduğunu anlamayarak “büyük bir hata” yaptığını söyledi. Ancak artık DTP’li belediye başkanları ve milletvekillerinin camilere gittiğini, toplantılarına dini önderlerini davet ettiklerini belirterek DTP’yi desteklemekten memnun olduklarını kaydetti.Buna karşın VOA, DTP liderlerinin yaklaşımlarındaki bu değişikliğin kaygıları da yarattığına dikkat çekerken yazar Kava Nemir’in “Laiklik, Kürt hareketi için çok önemli idi ancak bu hareket artık her geçen gün daha da dindar oluyor” değerlendirmesini de aktardı.VOA, DTP’nin, güçlü bir laik geleneğinin ve kadın haklarına bağlılığının bulunduğuna, partinin kadınlar için yüzde 45’lik kota uyguladığına dikkat çekti.Bu arada, VOA’ya konuşan DTP'ye yakın şarkıcılardan Sılan Eser de, partinin İslam’a yönelmesinin arkasındaki nedenleri anlamakla birlikte tehlikeli bir oyun olduğunu düşündüğünü de söyledi.Bunun da partideki kadınlar için iyi bir işaret olmadığını ifade eden Eser, DPT’de çok aktif rol oynayan kadınların, İslami ideallerin partide çok güç kazanmasına izin vermeyeceğini de vurguladı.