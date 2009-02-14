DTP'nin İstanbul adayı Akın Birdal

DTP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak Akın Birdal'ı gösterdi. Çok sayıda sol örgüt ve sivil toplum kuruluşu Birdal'ın adaylığına destek verdi.



Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi.



Türk, Taxim Hill Otel'de dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 29 Mart yerel seçimlerinde ''emekten, eşitlikten, özgürlükten, halkların kardeşliğinden ve demokrasiden yana güçler'' olarak bir araya geldiklerini ifade etti.



'İstanbul'da lale devri bitti, gül devri başlıyor'



Bu seçimlerin bir referandum niteliğini taşıdığını, demokratik, katılımcı, sosyal bir yönetimi egemen kılmayı hedeflediklerini belirten Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Doğanın tahribatını engelleyecek bir bilinç oluşturacak ve her aşamada gerekli önlemleri alacağız. Belde ve ilçelerde halk temsilcileri oluşturarak, bunların meslek odalarıyla ve halk örgütleriyle birlikte çalışmalarını mümkün kılacağız. Cemevleri ve diğer ibadet yerlerinin gereksinimleri doğrultusunda, Alevi yurttaşlarımızın kendi kurum ve örgütlerinden özgürce yararlanmalarını sağlayacağız. İstanbul'un her noktasını engelli yurttaşlarımızın erişimine ve ulaşımına uygun hale getireceğiz.''



''İstanbul'da lale devri bitti, gül devri başlıyor'' diyen Türk, ''Akın Birdal'ın adaylığı, halkların kardeşliğini ortaya koymak için. Bunu, Türk ve Kürt halkını, ezilenleri ve farklı kimlikleri, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olabilecek halkları kucaklaştırabilecek bir projenin yaratılması konusunda ön adım olarak da değerlendirmek lazım'' dedi.



'Bekli Bizi İstanbul'



Türk, Birdal'ı ayrıca aralarında Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin de bulunduğu bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının da desteklediğini kaydetti.



Türk, ayrıca partisinin seçim şarkısının ''Bekle Bizi İstanbul'' olduğunu bildirdi.



'Projelerimizin temeli emekçiler'



DTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal da İstanbul'un tarihiyle kültürüyle doğal zenginlikleriyle çoğulcu dokusuyla 10 bin yıllık tarihi olduğunu ve bu zenginliklerinin ''hovardaca'' yağmaladığını ileri sürdü.



İstanbullular için yeni projeleri olduğunu ifade eden Birdal, bu projenin öznesini emekçilerin oluşturduğunu söyledi.



Birdal, ''2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul'dan bu oluru istiyoruz. Dillerimizle kültürlerimizle geleneklerimizle insanları karşılamak istiyoruz. İstanbul'u İstanbul yapan o tarihsel ve kültürel yaratıcılarını tarihin sayfalarından çıkaracağız. Onları bu kuşakla buluşturacağız ve yaşatacağız'' diye konuştu. (aa)

