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Politika

DTP'lilerin açlık grevi sona erdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK soruşturmasını protesto eden DTP'lilerin Diyarbakır'da başlattığı açlık grevi

04 Mayıs 2009 03:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK soruşturmasını protesto eden DTP'lilerin Diyarbakır'da başlattığı açlık grevi sona erdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Nisanda "terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma" kapsamında 12 ilde yapılan ve aralarında bazı DTP'li yöneticilerin de gözaltına alındığı operasyonu protesto etmek amacıyla DTP'li grubun Koşuyolu Parkı'nda dün başlattığı "açlık grevi" yapılan basın açıklamasıyla bitirildi.

DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, yaptığı açıklamada, devletin ve hükümetin bu demokratik eylemlerden bir sonuç çıkarması gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'yi zor günlerin beklediğini savundu.

Demirtaş, başlattıkları açlık grevini sonlandırdıklarını ifade etti. Selahattin Demirtaş, "DTP bu halkın binbir güçlükle, emekle, bedelle yarattığı siyasi iradedir. Elbette bu halk kendi emeğine, kendi yarattığı değerlere, sonuna kadar sahip çıkacaktır. Hükümetten beklentimiz bu mesajı doğru okumasıdır" dedi.

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