DTP’lileri 13 saat yürüttüler

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden Derecik beldesine parti binasını açmaya giden, aralarında iki milletvekilinin de bulunduğu 700 kadar DTP’linin araçlarıyla geçişine, bölgede süren operasyonlar ve güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.



DTP’liler gerekirse yürüyeceklerini söyledi. Bunun üzerine önde frekans karıştırıcı jammer’ler ve askeri araçlar eşliğinde 30 kilometrelik yolu 13.5 saatte yürüyen DTP’liler, Ortaklar Karakolu’na ulaştı. Burada yapılan kimlik kontrolünün ardından grup, Derecik’ten gelen araçlara binip gece yarısından sonra beldeye ulaştı.



13.5 saatte yaklaşık 30 kilometre yol yürüyen DTP’liler, gece yarısından sonra ulaştıkları Derecik’te parti binasının açılışını yaptı. Yürüyenler arasında, DTP Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani, Van Milletvekili Özdal Üçer, DTP’li Hakkâri ve Yüksekova belediye başkanları da vardı.



Hakkâri Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu tür faaliyetler, harekâtın ve dolayısıyla askerlerin, korucuların, halkın ve bizzat kendilerinin güvenliğini tehlikeye düşürmektedir” dedi.



DTP Milletvekili Geylani, “Başka bir parti olsaydı izin verilirdi. Bizim partimizi bahane ederek izin verilmedi. Güvenlik gerekçe gösterildi” diye konuştu.

Derecik’te DTP’nin eski binasına geçen cumartesi gecesi el bombası atılmıştı.

