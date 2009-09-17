DTP'liler Saddam'ın işkence merkezini gezdi

Türkiye'deki Kürt açılımı konusunda görüşmeler yapmak üzere Irak'a giden DTP Genel Başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki DTP heyeti, Süleymaniye'de bulunan ve devrik lider Saddam Hüseyin döneminde işkence merkezi olarak adlandırılan cezaevini gezdi.

Türkiye’de hükümetin Kürt açılımıyla ilgili Kuzey Irak’ta 3 gündür ziyaretlerde bulunan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, milletvekilleri Sevahir Bayındır, Sabahat Tuncer, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) sözcüsü Hatip Dicle; Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Yerel Kürt Hükümeti Başkanı Mesut Barzani’den sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Genel Başkan Yardımcısı Kosret Resul ile dün gece görüştü.

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro sözcüsü Mele Bahtiyar, KYB’nin Ankara Temsilcisi Behroz Gelali ve lrak Parlamentosu’ndaki Kürdistan İttifak Bloku sözcüsü Firyat Rewandızi’nin de yeraldığı görüşmede konuşan KYB Genel Başkan Yardımcısı Kosret Resul, Türkiye’de Kürt sorununun çözümü konusunda tarihi gelişmeler yaşandığına dikkat çekti. Resul, AK Parti hükümetinin Türkiye’deki Kürt meselesine yaklaşımının demokratik ve barışçıl olduğunu söyledi. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ise, Türkiye’deki Kürt sorununun barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini belirterek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı KYB yetkililerine teşekkür etti

Saddam'ın işkence merkezine 'Diyarbakır' benzetmesi

KYB’ye ait Süleymaniye yakınlarındaki Zagarta bölgesindeki misafirhanede ağırlanan DTP heyeti, resmi görüşmelerin dışında Süleymaniye kent merkezinde Saddam Hüseyin tarafından 1985 yılında yapılan ve binlerce kişinin işkencelerden geçirildiği yer olarak bilinen ancak yönetimin Kürtlerin eline geçmesinden sonra müzeye dönüştürülen cezavini gezdi.

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün katılmadığı gezide, DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, milletvekilleri Sabahat Tuncer, Sevahir Bayındır, Belediye Başkanı Osman Baydemir ve kapatılan DEP eski milletvekili Hatip Dicle, Saddam döneminde cezaevinde uygulanan işkence yöntemlerini yansıtan maketleri büyük bir ilgiyle inceledi.

Falakaya yatırılan, Filistin askısına asılan, hücrelere konan insanları yansıtan maketleri inceleyen Hatip Dicle, bu cezaevinin kendisine 12 Eylül döneminde yoğun işkencelerin yaşandığı Diyarbakır Cezaevini hatırlattığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu cezaevini ziyaret ettiğim zaman 12 Eylül darbe döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde yaşadıklarım aklıma geldi. Biz de o dönem bunların aynısını Diyarbakır Cezaevi’nde yaşadık. Buradaki aletler o dönemler bizlere karşı da kullanıldı. Biz Diyarbakır Cezaevi’nin bu şekilde müze ve kültür merkezine dönüştürülmesini istiyoruz. Oranın yıkılması toplumsal hafızanın yıkılmasına anlamına gelir. Gelecek kuşaklara Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananların unutulmaması için yaşananların aktarılması gerekiyor.”

Cezaevinde hücreleri gezen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, bir hücreye girip kapıyı üzerinde kapattıktan sonra, “Burası gerçekten büyük işkencelerin yaşandığı bir yer. Burada insanın ürkmemesi çok zor” dedi.

DTP Heyeti daha sonra kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunan Kürdistan Yurtseverler birliğine ait, Demokratik Kadın Merkezini gezerek görevlilerle görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Talabani ABD'ye gidiyor

DTP heyeti ile Türkiye’deki Kürt sorunu konusunda görüşen ve sorunun çözülmesiyle ilgili alınacak önlemleri dinleyen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin 21 Eylül günü ABD’nin New York kentinde yapılacak olan BM toplantısına katılacağı bildirildi. Talabani’nin bu gezisi sırasında DTP’liler ile yaptığı görüşmeyle ilgili ABD’li yetkililere bilgi verebeliceği kaydedildi.