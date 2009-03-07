DTP'liler gazetecileri dövdü

Demokratik Toplum Partisi'nce (DTP) Adana'da düzenlenen mitingde, 3 basın mensubu darp edildi.





Show TV haber ekibinde görevli muhabir Rengin Gültekin ile kameramanlar Ediz Alıç ile Kadir Puslu, Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna'nın katılacağı Dağlıoğlu Mahallesi Karasu kavşağındaki miting alanına geldikleri sırada, burada toplanan bazı kişilerin saldırısına uğradı.



Darp edilen ve kamerası kırılan muhabir ve kameramanlar, DTP İl Teşkilatı görevlisi olduğu belirtilen kişilerin müdahalesiyle miting alanından çıkartıldı. Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne başvurarak şikayetçi olan, ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan darp edildiklerine dair rapor alan Gültekin ve Alıç, Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Puslu ise ayakta tedavi edildi.



Olay sonrası alana gelen Emine Ayna'nın parti otobüsünün üstünden konuşma yapmaya başladığı sırada da görüntü almaları engellenen gazeteciler de miting alanını terk etmek zorunda kaldılar.



Cemiyet kınadı



Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir saldırıyı yayımladığı mesajla kınadı.



Esendemir, mesajında, gazetecilerin halkın haber alma özgürlüğü için görev yaptığını belirterek, DTP'li yetkililerin saldırıya gereken tepkiyi vermesini istedi.



Esendemir, zanlıların tespit edilmesinde ve haklarında gereken işlemin yapılması sürecinde DTP yöneticilerinin emniyet görevlilerine yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

