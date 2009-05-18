'DTP'liler ayrıcalık istiyor'

TBMM Başkanı Köksal Toptan, DTP milletvekillerinin ifadeye çağrılmaları sonrasında yaşanan tartışmaların bitmesi için başta kendisi olmak üzere her kesimin çaba gösterdiğini, ancak DTP’li milletvekillerinin aynı özveriyi göstermediğini ileri sürdü. Toptan DTP milletvekillerinin yargı karşısında ayrıcalık istediklerini belirtti.





'Tebliğleri geri aldık'



Toptan, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 90’ıncı yıldönümü anısına Samsun’a düzenlenen Ankara Gemisi turunun başlangıcında gazetecilerle sohbet etti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekillerinin ifade vermesine ilişkin yazısını DTP’lilere tebliğ etmediklerini belirten Toptan, “Fakat kendi içimizde benim ve bürokrat arkadaşlarımız arasındaki yanlış anlaşılma nedeniyle, Genel Sekreterimiz imzasıyla bunlar Cuma günü tebliğ edildi. Sonra biz fark edince hemen onları geri aldık. Sadece Aysel Tuğluk şehir dışında olduğu için ona gönderilen yazıyı geri alamadık. Çarşamba günü dönüyor, onu da almış olacağız. Bu nedenle biz milletvekillerine mahkemenin bizden istediği, tebliğ edin görevini yerine getirmiyoruz, getirmedik. Niye? Biraz zamana ihtiyacımız var” dedi.



Anayasa lafzıyla yorumlandığı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin içtihadına bakıldığı zaman Anayasa’nın 83. maddesindeki istisna kapsamına giren suçlarda dokunulmazlığın olmayacağı sonucuna varıldığını belirten Toptan şöyle devam etti:



“Bu Anayasa’nın öngördüğü bir konudur, benim koyduğum bir hüküm değil. Bu Anayasa’ya ben oy da vermedim. Anayasa böyle, mahkeme böyle yorumluyor. Şu andaki mahkeme böyle yorumluyor, Yargıtay böyle yorumluyor. Buna rağmen ben çırpınıyorum, Niye? Ben, bir genel yumuşama konseptine zarar verilmesini istemiyorum.



Olayı siyaset malzemesi yapmak isteyenler var. Ona da izin vermemeye çalışıyoruz. Ben uğraşıyorum. Ben ‘Ne yapabiliriz’le ilgili olarak Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı’yla konuşuyorum. Herhangi bir emrivakiyle karşı karşıya kalmayalım diye. Ceza usul hukukçularıyla, hocalarla konuşuyorum. Ben bu denli iyi niyet gösterirken, çabalarken, gayret sarfederken, DTP’li arkadaşlar da çıkıp benden yakınırlarsa o zaman şimdi şöyle bir sonuca varırım. Hani bunlar gelsin kapılarına dayansın, bunlar giderken gazeteciler fotoğraflarını çeksin, televizyonlar bunu göstersin, olay olsun. Bu da büyük olay olsun böyle bir şey mi bekliyorlar?”



'DTP'lileri anlamıyorum '



Toptan DTP’li milletvekillerini, sorunun çözümü konusunda samimi bulup bulmadığına yönelik bir soruyu, ”Samimi bulmuyorum demeyelim de anlam veremiyorum. Mağduru oynayıp isteyip istemediklerini bilmiyorum ama ben çabalıyorum. Çırpınıyorum ben. Yapılan tebligatı onlardan geri aldım, bilmiyorlar mı zaman kazanmaya çalışıyorum. Şimdi bizim tebligat yapıp yapmamamız, o arkadaşlarımıza mahkemenin kendi işini kendi bildiği usuller çerçevesinde yürütmesine engel değil. Mahkemeye, ‘Dur bakalım arkadaş, bundan sonra benim kararımı bekle’ diyecek durumda değiliz. Mahkeme bize yazdığı yazıda, diyor ki ‘TBMM ve milletvekillerine duyduğumuz saygı nedeniyle şimdiye kadar, ihzaren celp dediğimiz yani bizim vereceğimiz kararla onun bir bağlantısı yok, mahkeme isterse bize de yazmadan yapabilir. İhzar çıkarabilir. Savcılığa yazıyor, polise bildiriyor, polis gidip alıp geliyor” şeklinde yanıtladı.



'Çözüm Anayasa değişikliğinde'





Bir soru üzerine sorunun Anayasa değişikliğiyle aşılabileceğini kaydeden Toptan, DTP’lilerin sorun karşısındaki tavrını ”Yardımcı falan olmuyorlar. Tam tersine burada acaba mağdur oluyoruz, başkalarına yapılan muamele bize yapılmıyor diyorlar. Kime yapılan muamele onlara yapılmıyor, onlar ayrıcalık istiyorlar” şeklinde değerlendirdi.

DTP’lilerin ”Sayın başbakan ifade verirse biz de veririz” dediklerinin anımsatılması üzerine Toptan, ”Başbakan’a isnat edilen suç, Anayasa’nın 14’ncü maddesine giren suç değil ki. Öyle bir tane örnek verseler ben yarın talimat vereceğim, işlemi başlatacağım. Zaten bazen geliyor, biz hemen tebliğ ediyoruz milletvekili arkadaşlara olursa” diye konuştu.



'Bana yardımcı olsunlar'



Hiçbir milletvekilinin polis zoruyla evinden alınıp mahkemeye götürülmesini Türkiye’nin varmış olduğu demokratik olgunluk ortamında doğru bulmadığını, böyle bir fotoğrafın Türkiye’nin yararına olmayacağı inancında bulunduğunu belirten Toptan, “Ama burada, başta milletvekilleri olmak üzere herkesin olaya bu iyi niyet çerçevesinde yaklaşması lazım. Herkesin benim gayretlerime yardımcı olması lazım. Buradan da kimsenin siyasi yarar ve çıkar beklememesi lazım” diye konuştu.



DTP’lilerin konuyla ilgili görüşme yapmayacaklarına ilişkin açıklamaları olduğunun hatırlatılması üzerine TBMM Başkanı Toptan, ”Görüşürler görüşmezler onların bileceği iş. Ne yani, ben onlara ’Gidin mahkemede ifade verin’ dediğim zaman, koşa koşa mahkemeye gidecek değiller ya. Ben uğraşıyorum, onlar bilsin diye uğraşmıyorum. Türkiye bilsin diye uğraşıyorum. Türkiye’nin bir sorunla karşılaşmaması için uğraşıyorum. Bu sorunun çözülsün diyenlerin de katkı yapması lazım. Öyle herkesi tahrik edip, bir sürü şey, yalan yanlış şey söylememesi lazım” dedi. (anka)

