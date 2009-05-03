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Politika

DTP'liler açlık grevinde

Diyarbakır'da DTP lideri Türk, partili milletvekilleri ve bazı belediye başkanları dün, 2 günlük açlık grevine başladı

03 Mayıs 2009 03:00

Diyarbakır'da DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DTP'li milletvekilleri ve bazı belediye başkanları 2 gün sürecek açlık grevi başlatı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Nisan'da ''terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma'' kapsamında 12 ilde yapılan ve aralarında bazı DTP'li yöneticilerin de gözaltına alındığı operasyonu protesto etmek amacıyla çeşitli illerden Diyarbakır'a gelen DTP'li gruplar, Koşuyolu Parkı'nda çadır kurarak açlık grevine katıldı.

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk de beraberindeki DTP'li milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarıyla parka geldi.

Türk, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde DTP'nin ciddi bir başarı elde ettiğini öne sürerek, DTP'li bazı yöneticilerin de gözaltına alındığı 14 Mayıstaki operasyonu kınadığını açıkladı.

''Bu operasyon siyasal çizgimize, halkımızın barışçıl özlemlerine karşı girişilen ve siyasal ahlaka sığmayan bir saldırıdır'' diyen Türk, şöylekonuştu:

''Yakalanan yüzlerce yönetici ve üyemizin şahsında 18 yıllık siyasal geleneğimizin yarattığı siyasal değerlerimizi tasfiye etmeye yöneliktir.

Kürtler istem ve taleplerini her koşulda mütevazi bir şekilde belirli sürelerde dile getirmiş bu konuda gereken özveriyi sergilemiştir. Biz 2 günlük açlık greviyle hem demokratik siyaset yönetim anlayışımızda ısrarlı olacağımızı hem de demokratik siyasetin birer öncüsü ve yürütücüsü olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Bu seçimde açığa çıkan başarı ve 1 Hazirana kadar oluşan çatışmasızlık kararının yarattığı barış havasının heba olmaması için demokratik siyasi direnişimizde ısrarcı olduğumuzu belirtiyor ve diyoruz ki; 'DTP'yi susturma silahları sustur'. Barış için diyaloğun önünü aç.''

Ahmet Türk ve beraberindeki DTP'liler, konuşmanın ardından çadırlara geçerek açlık grevine başladı.

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