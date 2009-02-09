DTP'li Yıldız: Öcalan'a terörist demeyeceğiz

DTP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Aysel Tuğluk'a verilen 1.5 yıllık hapis cezasını kınadıklarını söyledi. Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'a terörist demediğini belirterek, “Kürtler'e de `terörist' demesin” dedi.



DTP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, il binasında düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk'a Diyarbakır'da yargılandığı davada 1.5 yıllık hapis cezası verilmesini kınadıklarını söyledi. Yıldız, PKK'lılara ‘terörist’ demeyeceklerini anlatırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas için de bu sıfatı kullanmadığını söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:



‘Başbakan Hamas’ı terörist görmüyor’



“Başbakan bile Hamas'ı terörist görmüyor. Biz de milyonlarca insanın, bir hareketin liderine terörist denilemeyeceğinin altını çiziyoruz. Milletvekili arkadaşımızın dediği gibi biz de terörist demiyoruz. Aysel Tuğluk'a verilen cezayı kınıyorum. Aynı sözleri ben de söylüyorum. Bunu görmezlikten gelen egemenlerin `terörist' tanımı var. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bize yönelik baskılar geliştiriliyor. DTP'li vekiller, Kürtçe konuştuğu için yargılanıyor. Kürtler, tüm bu baskılara karşı 28 isyan gerçekleştirdi. PKK, Kürtler'in getirdiği 29'ncu isyanıdır. Sizleri yönetenler, milyonların bu sesine kulak vermelidir. 29 Mart sabahı Kürtler olarak seçimden zaferle çıkacağız. Hamas'a terörist demeyenler var. Biz de Kürtler'in liderine terörist demeyeceğiz'' diye konuştu.



Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde 44 seçmenin seçim kuruluna yaptığı itirazdan sonuç alamadıkları takdirde 29 Mart sabahı bu beldede yaşayan seçmenlerini sandığa göndermeyeceklerini söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:



“Beldede oturan 44 seçmen mevsimlik işçi oldukları için yaz aylarında Batı illerine çalışmaya gittiği için seçmen listesine yazılmamıştır. Şimdiden uyarıyoruz. Olmayan hayali seçmenlerle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde partimizin tabanına ait seçmenleri yazdırmamak çifte standarttan başka bir şey değildir.”

