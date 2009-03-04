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Politika

DTP'li milletvekillerinden Kürtçe miting

DTP milletvekilleri Nuri Yaman ve Nezir Karabaş, Iğdır'da düzenlenen mitingin tamamında Kürtçe konuştu.

04 Mart 2009 02:00

DTP milletvekilleri Nuri Yaman ve Nezir Karabaş, Iğdır'da düzenlenen mitingin tamamında Kürtçe konuştu.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediye başkanı adaylarına destek için Erzurum'dan başlattıkları seçim gezilerini sürdüren DTP Muş Milletvekili Nuri Yaman ve Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Iğdır'da düzenlenen mitingde konuşmalarının tamamını Kürtçe yaptı.

Kars'tan karayoluyla bugün öğlen saatlerinde Iğdır'a gelen DTP Muş Milletvekili Nuri Yaman ve Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Doğubeyazıt Caddesi'ndeki DTP İl Binası önünde seçim otobüsünün üzerine çıkarak yaklaşık 3 bin kişiye seslendi. Iğdır Belediye Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş'e destek isteyen vekiller, DTP'nin demokrasi partisi olduğunu belirterek diğer partiler gibi ırkçılık ve ayrımcılık üzerine siyaset yapmadıklarını söyledi. Her iki millevekili konuşmalarını Kürtçe olarak tamamladı.

Milletvekillerinden sonra halkı Kürtçe selamlayan ancak konuşmasını Türkçe olarak yapan DTP Iğdır Belediye Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş, 30 Mart sabahı seçimi kazandıkları taktirde Kürdü, Azerisi, Terekemesi demeden Iğdır'da yaşayan tüm halkı kucaklayacaklarını söyledi. Milletvekili ve belediye başkan adaylarının konuşmalarını sık sık `Biji serak Apo' solganları ile kesen DTP'lilerin mitingi yoğun kar yağışı nedeniyle kısa tutuldu.

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