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DTP'li milletvekiline suç duyurusu

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, 'Yerel seçimde Kürdistan'ın sınırını çizdik' diyen DTP'li Buldan hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Mayıs 2009 03:00

Kahramanmaraş'ta, şehit torunu olduğunu söyleyen bir vatandaş, 29 Mart yerel seçimlerinde “Kürdistan'ın sınırını çizdikleri” şeklinde açıklamalarda bulunan DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan hakkında suç duyurusunda bulundu.

1915 olayları sırasında Ermeniler tarafından şehit edilen Binbaşı Süleyman Bey'in torunu olduğunu söyleyen Mehmet Göl, gazetecilere yaptığı açıklamada, “DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın geçen günlerde yaptığı açıklamada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırlarına, vatanın bölünmez bütünlüğüne kastettiğini” savundu.

Buldan'ın açıklamalarını üzüntüyle izlediğini belirten Mehmet Göl, bu konuşmaya hiçbir Türk'ün kayıtsız kalamayacağını kaydetti. Pervin Buldan'ın, 29 Mart yerel seçimleri sonrasında belediye başkanlıklarını kazandıkları illerle “Kürdistan'ın sınırını çizdiklerine” ilişkin sözleriyle “Türkiye'ye ihanet ettiğini” ileri süren Göl, bu açıklamanın terör şehitleri ve yakınlarının yüreklerini de sızlattığını ifade etti.

Dilekçesini Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç'a veren Göl, davayı ısrarla takip edeceğini belirtti.
 

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