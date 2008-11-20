DTP'li Halis 'vicdani ret' hakkı istedi

DTP'li Şerafettin Halis İngiliz Parlamentosu’nda konuştu: Savaş bölgesinde askerliğin en iyi tanımı 'adam öldürme sanatıdır'



İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, İngiliz Parlementosu’nda Lord Rea ev sahipliğinde yapılan `Türkiye’nin DTP’yi kapatma tehdidi ve Kürt sorununa politik çözüm’ konulu toplantıda ``Bugün ülkemizde bir savaş hali yaşanıyor. Savaşın olduğu bir bölgede askerliğin en iyi tanımı adam öldürme sanatı olarak adlandırılabilir'' dedi.



'Türkiye'de vicdan hürriyeti yok'



Şerafettin Halis, Lordlar Kamarası’nda Lord Rea’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda Avrupa Konseyi ülkelerinden farklı olarak Türkiye’de vicdan hürriyeti diye şey olmadığını öne sürerek, Türkiye’de askere gitmek istemeyen gençlerin cezalandırıldığını söyledi.



Konuşmasında bugün Türkiye’de savaş hali görüldüğünü öne süren Halis şöyle konuştu: ``Bugün ülkemizde bir savaş hali yaşanıyor. Bugün Avrupa Konseyi ülkelerinde vicdan hürriyeti diye bir hak var. Ancak, Türkiye’de bu hak tanınmadığı gibi bu hak için yola çıkmış birkaç gencimizde ağır cezalarla cezalandırılıyor. Savaşın olduğu bölgede askerliğin en iyi tanımı adam öldürme sanatı olarak adlandırılabilir, ben insan öldürmüyorum demek en insani ve en genel hak olmalıdır, vicdan hakkını kullanmaya yeltenen gençlerimiz bütün kamusal haklarından mahrum edildiler. Tabii böyle olunca en temel hakları için gençlerimiz yaşamlarına mal olabilecek bedeli ödemek durumda kalıyorlar ki bu bedel, sivil ölüm dediğimiz askeri birlik, karakol, mahkeme ve cazaevi arasında ömür boyu dönüp durma bedeli.



'Yargı terazisi Türklere ayrı, Kürtlere ayrı'



''Türkiye’deki askerlik çağına gelmiş gençlerle ilgili rakamsal bilgi vermek isteyen Şerafettin Halis, konuşmasında 14 bin derken çevreden gelen müdahalelerle askerlik çağına gelmiş genç sayısını 14 milyon olarak değiştirdi.



Halis ayrıca, AKP’nin kapatılmama kararının DTP davası için olumlu işaret olabileceğini ancak, umutlanmadıklarını bildirirken, ``Bu her ne kadar bizim partinin de kapatılmayacağı yönünde umut verse de ancak Türkiye’de yargının terazisi Kürtler ve Türkler için ayrı dengeleniyor'' dedi.



'İngiliz desteği mücadelemizde çok önemli'



Lordlar Kamarası’ndaki toplantıda `Demokrasinin beşiği’ diye adlandırılan İngiltere’den destek beklentilerini olduğunu anlatan Milletvekili Halis, Lord Rea’ye hitaben yaptığı konuşmasında, ``Tarihi haksızlıkların hesabını sizden sorma gibi niyetimiz yok. Ancak bugün Ortadoğu ve Kürtler’in yaşadığı bölgelerdeki acıların sebeplerini 1920’lerde aramak gerekiyor. O dönemdeki sorunların öznesi İngiliz siyasetiydi, bu anlamda önem arzediyor. Herkesin söylediği gibi biz de İngiltere’nin demokrasinin beşiği olduğuna inanıyoruz. Böyle olunca sizden alacağımız gücün mücadelemizde çok önemli olduğuna inanıyoruz'' dedi.