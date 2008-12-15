T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTP'li eski vekil Alınak hapse girdi

DTP’li eski milletvekili Mahmut Alınak, hakkında verilen 4 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

15 Aralık 2008 02:00

Eski Kars ve Şırnak milletvekili DTP’li Mahmut Alınak, Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nce hakkında verilen 4 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.
Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nce, Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Alınak, bugün cezaevine girişi öncesi Kars Adliyesi önünde açıklama yaptı.
Hapis cezasının, para cezasına çevrildiğini ancak ödemeyi reddederek tekrar cezaevine girmeyi tercih ettiğini anlatan Alınak, şöyle konuştu:

“Ben bu sivil itaatsizlik eylemiyle cezaevine girerken, bileklerime kelepçe vurulmasından elbette mutluluk duymayacağım. Kelepçenin keskin soğuğunu ruhumun derinliklerinde hissedeceğim. Ama madem ki özgürlük bedel istiyor, ben bu bedeli ödeyeceğim ve bileklerimdeki bu kelepçeyi bir şeref madalyası olarak kabul edeceğim.
Ben özgürlüğümü satın almıyorum ve bugün kendi isteğimle yeniden cezaevine giriyorum. İnanıyorum ki, giriştiğim bu sivil itaatsizlik eylemi devletin harlayıp durduğu cezaevi korkusunun kırılmasına da hizmet edecektir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24