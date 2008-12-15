DTP'li eski vekil Alınak hapse girdi

Eski Kars ve Şırnak milletvekili DTP’li Mahmut Alınak, Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nce hakkında verilen 4 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.

Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nce, Kafkas Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Alınak, bugün cezaevine girişi öncesi Kars Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Hapis cezasının, para cezasına çevrildiğini ancak ödemeyi reddederek tekrar cezaevine girmeyi tercih ettiğini anlatan Alınak, şöyle konuştu:



“Ben bu sivil itaatsizlik eylemiyle cezaevine girerken, bileklerime kelepçe vurulmasından elbette mutluluk duymayacağım. Kelepçenin keskin soğuğunu ruhumun derinliklerinde hissedeceğim. Ama madem ki özgürlük bedel istiyor, ben bu bedeli ödeyeceğim ve bileklerimdeki bu kelepçeyi bir şeref madalyası olarak kabul edeceğim.

Ben özgürlüğümü satın almıyorum ve bugün kendi isteğimle yeniden cezaevine giriyorum. İnanıyorum ki, giriştiğim bu sivil itaatsizlik eylemi devletin harlayıp durduğu cezaevi korkusunun kırılmasına da hizmet edecektir.



