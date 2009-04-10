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Yaşam

DTP’li başkanın kardeşine kaçakçılıktan gözaltı

10 Nisan 2009 03:00


Hakkâri'de bir ilçenin DTP'li belediye başkanının kardeşinin, kaçakçılık yaparken yakalandığı bildirildi.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, devriye görevi yapan ekipler, arama yaptıkları bir kamyonda 8 ton 920 kilogram kaçak çay ele geçirdi.

Araçta bulunan TÖR-SAN Limited Şirketi'nin sahibi M.T. gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

M.T. hakkında "kaçak eşyayı ticari maksatla satmak, resmi ve özel evrakta sahtecilik yapmak" suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Bu arada, M.T'nin Hakkari'de bir ilçenin DTP'li belediye başkanının kardeşi olduğu, belediye başkanının, şirkette ortaklığı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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