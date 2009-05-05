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DTP'li başkana siyaset yasağı

Terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 6 ay ceza alan DTP'li Sur Belediye Başkanı Demirbaş'a siyaset de yasaklandı

05 Mayıs 2009 03:00

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DTP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'a, ''terör örgütü propagandası'' yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, Demirbaş'ın seçme ve seçilme ehliyeti ile diğer siyasi ve tüm kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmasını karara bağladı.

Hakkında, Roj TV'de yayımlanan bir programda yaptığı konuşma nedeniyle, ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçlamasıyla açılan davada Demirbaş'ın yargılanmasına, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Demirbaş katılmazken, avukatı Cihan Aydın hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanık Demirbaş'ın yaptığı konuşmada, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu işlediğini, bu nedenle cezalandırılmasını istedi.
Abdullah Demirbaş'ın avukatı Cihan Aydın ise müvekkilinin ne konuştuğunu hatırlamadığını, ses analizinin yapılması gerektiğini savunarak, müvekkilinin beraatını talep etti.

Aydın'ın taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Demirbaş'ı, TCK'nın 7/2. maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca da seçme ve seçilme ehliyeti ile diğer siyasi ve tüm kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, temyiz yolunun açık olduğunu da bildirdi. (aa)

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