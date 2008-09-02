DTP'li başkana hapis cezası

DTP'li Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, "suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık Kalkan hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kalkan'a terör örgütü yanlısı yayın yapan Roj Tv'yi övücü tarzda konuşma yaptığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın yargılanma sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, verilen cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme heyeti, daha sonra verilen hapis cezasını 9 bin YTL para cezasına

çevirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mart 2008'de Belçika'ya giden Kalkan'ın Roj Tv'nin kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katıldığını ve burada yaptığı konuşmada, "Yolum Roj Tv'ye düştüğü zaman huzur buluyorum. Nasıl ki Müslümanlar için Mekke, Medine kutsal ise Kürtler için de Roj Tv o kadar kutsaldır" dediği belirtilmişti.

Hakkında, terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dava açılan Kalkan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.