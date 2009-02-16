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Politika

DTP’li başkana 1 yıl 3 ay hapis cezası

DTP Batman Belediye başkanı Kalkan, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Şubat 2009 02:00

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Batman Belediye başkanı Hüseyin Kalkan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Kalkan hakkında, yaptığı bir açıklamada, "Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme" suçunu işleği iddiasıyla açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Kalkan'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle artırıma giderek cezayı toplam 1 yıl 6 ay hapse çevirdi.

Sanığın yargı sürecindeki davranışları nedeniyle cezayı 1 yıl 3 aya indiren mahkeme, ertelenmesine karar verdi.

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