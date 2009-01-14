DTP'li Abdil: Hamile kadınların karnı kesildi

Tunceli Belediye Başkanı DTP'li Songül Erol Abdil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında Kürtler üzerinde asimilasyon uygulandığını ileri sürdü.



DTP’li Tunceli Belediye Başkanı Songül Abdil, “1938 Dersim katliamında binlerce insanımız öldürüldü. Sayıları 70 binlerle ifade ediliyor. Hamile kadınlarımız karınları kılıçlarla kesilerek, alınan bebekler Munzur Çayı’na atıldı” iddiasında bulundu. Abdil, Tunceli'ye ‘Dersim’ diyerek, “Diyarbakır, Dersim’in yanında, Kürdistan coğrafyasının diğer belediyelerini de alacağız” dedi.



Songül Erol Abdil, Alevi geleneklerine göre yapılan ve halk arasında ‘Gağand’ adı verilen yılbaşı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene katıldı. Belediye Konferans Salonu’ndaki törende konuşan Abdil, bazı iddialar ortaya attı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş yıllarında Kürtlere karşı büyük bir asimilasyon politikası uygulanmıştır” diyen Abdil, şu iddialarda bulundu:



“Daha sonra bölgede yaşanan Kürt isyanları sırasında Kürtlere karşı büyük katliamlar gerçekleştirilmiştir. Bu isyanların üzerinde kısa bir süre geçtikten hemen sonra 1938 Dersim katliamı yaşanmıştır. Dersim katliamında binlerce insanımız öldürüldü. Sayıları 70 binlerle ifade ediliyor. Hamile kadınlarımızın karınları kılıçlarla kesilerek alınan bebekler Munzur Çayı’na atıldı. Binlerce insanımız sürgünler yaşadı. Sürgüne gönderilen insanlara iskan kanunları uygulandı. Bizim insanlarımıza terörist muamelesi gösterdikleri için kendi kültürlerini yaşamasınlar diye. Türkleşsinler ve Sünnileşsinler diye aynı mekanlarda ve aynı mahallelerde yaşamasınlar diye birbirlerinden ayrıldılar ve sürgün yaşadılar. Bir şeyi hiç unutmuyorum. Celal Bayar’ın bir yazısını yüreğim sızlayarak okumuştum. Yazıda aynen şunu yazıyordu. ‘Tüm baskılara ve katliamlara rağmen dersimin Kürt kadınını ve halkını asimle edemiyoruz. Nedeni kadınlarıdır, yani Türkçe bilmeyen kadınlardır’ demişti. Bir dönemde Tunceli gençlerini en güzel kolejlerde okutmaya çalışıp, Türklerle evlendirmek isteyerek bu toplumu Türkleştirmeye çalıştılar.”



'İki yüzlü yaklaşılıyor'



rgenekon operasyonlarına da değinen başkan Abdil, hükümetin Türkiye’nin karanlık yüzünü ortaya çıkarmak istemediğini, ılımlı İslam modeli provası yaptığını öne sürdü. Abdil, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu hükümet gerçekten bugün Türkiye’de, Türkiye’nin karanlık yüzünü mü ortaya çıkarmak istiyor, yoksa ılımlı İslam modelinin projesinin değişik provasını mı yapıyor? Bugün Gazze’de çocuklara katliam uygulanıyor. Ama AKP hükümeti bugün Kürtlere nasıl iki yüzlü yaklaşıyorsa, aynen Gazze’ye de iki yüzlü yaklaşıyor. Neden iki yüzlü yaklaşıyor. Emine Erdoğan çıkıyor şiir okuyor, ağlıyor eğer bu kadar ciddi şekilde üzülüyorlarsa gizli silah anlaşmalarından vazgeçsinler. Ve desinler ki, biz bu insanlık suçunun işlenmesini istemiyoruz. İşte Türkiye, İsrail’de de tam bu politikayı uyguluyor. Bir taraftan silah anlaşması var binlerce tank oraya gidiyor. Bir taraftan da oradaki katliama karşı olduklarını söylüyorlar, bu gerçekçi değil. Biz diyoruz ki, eğer gerçekten Ergenekon ortaya çıkarılacaksa bu topraklarda bin operasyon yapanlar açığa çıkarılmalı. Bugün gazeteler Gazze’de 750 insanın öldüğünü yazıyor. Peki ben şimdi size soruyorum bin operasyonun anlamı nedir. Bin insanın ölümü demektir, bu topraklarda bin insan öldürüldü. Eğer gerçekten Türkiye’de barış ve demokrasi sağlanacaksa, eğer gerçekten Ergenekon açığa çıkarılacaksa, gerçekten Fırat’ın bu yakasına gelinmesi gerekiyor. Gerçekten bu topraklarda yaşananların açığa çıkması gerekiyor.”



Başkan Abdil, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in ‘Bin operasyon yaptık’ diye açıklama yaptığını söyleyerek, Çiller, Mehmet Ağar ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş’in de yargılanmasını istedi.



Öcalan’a destek



Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, terörist Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede gündeme getirdiği ‘hakikatler komisyonu’ kurulmasına ilişken söylediklerini destek verdi.



Songül Erol Abdil, “Kürt hareketi öneriyor. Türkiye’deki barış için öneriyor, Türkiye’nin gerçekten demokratikleşmesi için öneriyor. Diyor ki, hakikatler ve uzlaşma komisyonu oluşturulmalı ve Türkiye’de kim ne yapmışsa gerçek anlamda ortaya çıkarılmalı. İşte o zaman Türkiye’de barış sağlanır. Ergenekon’un gerçek yüzü ortaya çıkar” dedi.



‘Kürdistan coğrafyası’



DTP’li Abdil, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinden ‘Kürdistan coğrafyası’ diye söz etti. 29 Mart yerel seçilerine değinen Abdil, “Seçim geliyor, biz ne yapacağız? Biz seçimde Diyarbakır’a, Dersim’in (Tunceli) yanında Kürdistan coğrafyasının diğer belediyelerini de alacağız. Siirt’i alacağız, Van’ı alacağız, Muş’u alacağız ve belediyelerimizin sayısını 100’e çıkaracağız” diye konuştu.

