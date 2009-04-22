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DTP'li 5 yöneticinin tutuklanmasına itiraz

Aralarında DTP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un da bulunduğu 5 kişinin tutukluluğunun kaldırılması için itirazda bulunuldu.

22 Nisan 2009 03:00

Aralarında DTP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un da bulunduğu 5 kişinin tutukluluğunun kaldırılması için itirazda bulunuldu.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye Meclisi'ni oluşturup örgütün yasadışı faaliyetlerini yönetip yürütkeleri gerekesiyle düzenlenen operasyonda tutuklanan 51 kişiden aralarında DTP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un da bulunduğu 5 kişinin tutukluluğunun kaldırılması için itirazda bulunuldu.

Diyarbakır Barosu avukatlarından Muharrem Erbey, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra, `Örgüt üyesi olmak ve örgüt yöneticiliği' iddiasıyla tutuklanan DTP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği (GABB) Proje Koordinatörü Roza Erdede, Sosyolog Arslan Özdemir, DTP il yöneticisi Musa Farisoğulları ve DTP üyesi Nihayet Taşdemir'in tutukluluk hallerinin kaldırılması için 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi Yedek Hakimliği'ne itiraz başvurusunda bulundu. Avukat Erbey, ``Müvekkillerimin tutuklanmalarına neden olan dosyada gizlilik kararı alınmıştır. Bu karara karşı yapmış olduğumuz itiraz ise reddedilmiştir'' dedi.

‘Bilgilere ulaşmamız engelleniyor’

Dosyanın gizliliği nedeni ile müvekkillerine yöneltilen suçlamalar konusunda ayrıntılı bir bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Erbey şöyle konuştu:

``Keza müvekkillere yöneltilen suçlamaya kanıt oluşturan bilgi, belge, beyan, teknik ve fiziki takip konusunda da gizlilik kararı nedeni ile aynı şekilde ayrıntılı bilgilere ulaşmamız engellenmiş bulunmaktadır. Ancak, savcılık ve sorgu aşamasında müvekkillerimize yöneltilen suçlamalar ve bu suçlamalara kanıt olarak gösterilen ve tamamı telefon dinlemelerinden oluşan iddialar nedeni ile soruşturmanın içeriği ve delilleri konusunda kısmen bilgi edindiğimizi belirtmek isteriz.''

Avukat Erbey ayrıca, dosya ile ilgili yayın yasağı getirilmesini ve dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmasına rağmen basına bilgi ve belgeleri veren kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunduklarını kaydetti.

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