DTP'den yeni açlık grevi

DTP Adana İl Başkanlığı, 29 Mart yerel seçimlerinden sonra, partililerin gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 2 günlük açlık grevi başlattı.



Demokratik Toplum Partisi (DTP) Adana İl Başkanlığı'nda yaklaşık 35 partili 29 Mart yerel seçimlerinden sonra çok sayıda partililerinin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına tepki olarak 2 günlük açlık grevine başladı. İl binasındaki açlık grevine bir kadında kucağındaki 11 aylık bebeğiyle katıldı.



Başına kırmızı bez bağlanan ve eline gül verilen Şiman Avesta adlı bebek olanlardan habersiz etrafa gülücükler dağıttı.



Pazar günü bitecek



DTP Seyhan İlçe Başkanı Mehmet Nardan burada yaptığı açıklamada, 29 Mart yerel seçimlerinden sonra halkın demokratik kararını verdiğini, ancak seçimden sonra DTP'ye yönelik yok etme politikası izlendiğini ileri sürdü.

Nardan, seçimden sonra çok sayıda DTP'li yöneticinin önce gözaltına alındığını daha sonrada tutuklandığını belirterek, "Türkiye'nin çoğu ilinde bu tutuklamaları protesto etmek için bizler demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Başta Diyarbakır olmak üzere açlık grevine gidildi. Bugün de Adana'da demokratik hakkımızı kullanarak 2 günlük açlık grevine gidiyoruz. Açlık grevimiz pazar günü saat 12:00'da sona erecek" dedi.



Açlık grevine katılanların çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. (iha)