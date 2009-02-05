DTP'den eski MHP’li aday!

DTP, Beytüşşebap'ta eski MHP üyesini başkan adayı gösterdi. Eski MHP adayı ‘Baskılar yüzünden MHP’ye üye olmuştum’ dedi.

DTP, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eski MHP’li Yusuf Temel’i aday gösterdi. Temel’in kızının PKK’ya katılmasının ardından baskılar üzerine MHP’ye üye olduğu iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Temel, üzerindeki baskılar nedeniyle bir dönem MHP’ye üye olduğunu savunarak, 4 yıl önce istifa ettiğini ifade etti.



1989 yılında yaşadıkları Aşağıdere köyünün boşaltılması üzerine Beytüşşebap’a yerleştiğini anlatan Temel, “Üzerimde sürekli baskı vardı. Her olayda gözaltına alınıyordum. Baskılara maruz kalmamak için MHP üyesi olmak zorunda kaldım” dedi.



MHP: Üyemiz olmadı



Temel, kızının terör örgütü PKK’ya katıldığı iddialarını ise yalanladı. MHP Şırnak İl Başkanı Hakim Zeyrek ise Temel’in hiçbir zaman MHP üyesi olmadığını öne sürdü.

