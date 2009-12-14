DTP yol haritasını Diyarbakır'da belirleyecek

T24- Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri, yol haritasının belirleneceği Demokratik Toplum Kongresi'nin toplantısına katılmak için Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Havaalanı'nda yüzlerce kişi tarafından karşılanan DTP'liler, uzun bir konvoyla DTP Diyarbakır İl binasına doğru yola çıktı.

Kapatma kararının ardından tüm DTP'li milletvekilleri ile ilk kez Diyarbakır'a gelen DTP Eşbaşkanları, havaalanında yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Karanfillerle karşılanan DTP'liler, şehir turu attıktan sonra hem aldıkları sine-i millet kararı hem de önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerine dair DTK bileşenleriyle kapatılan DTP Diyarbakır İl binasında bir araya gelecek. Yapılacak olan toplantının sonunda DTP'lilerin, aldıkları kararlara ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.



Bu arada DTP'lileri karşılamak için kentin birçok noktasında binlerce kişi yollara çıktı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı kentte çok sayıda zırhlı polis aracı kentin farklı noktalarına yerleştirildi.