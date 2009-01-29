DTP, Van'ı 'Wan' yaptı

Bölücü slogan

DTP eylemi



DTP’nin Van Belediye Başkan adayı Bekir Kaya, Öcalan lehine atılan sloganlarla karşılandı, ’W’ ile yazılan ’DTP WAN’ pankartı asılmış seçim otobüsüyle kent turu attı.DTP’nin Van Belediye Başkan adayı Bekir Kaya, Van’da, Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla karşılanırken, üzerinde ’W’ ile yazılan ’DTP WAN’ pankartı asılmış seçim otobüsüyle kent turu attı.Önceki gün Diyarbakır’da DTP Genel Başkanı Ahmet Türk tarafından adaylığı açıklanan Bekir Kaya, DTP Van Milletvekili Özdal Üçer ile dün karayoluyla Van’a geldi. Gevaş İlçesi’nde partililer tarafından karşılanan Üçer ve Kaya, seçim otobüsünün üzerinde parti binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’ne girdi. Burada yaklaşık 2 bin kişi otobüsün önünde yürüyerek sık sık Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.Parti binası önünde toplanan kalabalığa ilk olarak DTP İl Başkanı Selim Ertaş, ardından da DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, Kürtçe hitap etti. Milletvekili Üçer’in konuşması sırasında kalabalıklar sürekli bölücü sloganlarını sürdürdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada konuşmaların ardından toplanan kalabalık olaysız dağıldı.Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde, Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) ’Ana dile özgürlük’ adı altında düzenlediği yürüyüşte, ilköğretim okulu öğrencileri önlüklü olarak yürütüldü. Yaşları 7-9 arasında değişen kızlar, bir ellerinde Kürtçe döviz taşırken, diğer elleriyle zafer işareti yaptı. DTP’liler, Kürtçe’nin resmi dil olmasını talep etti, Kürtçe yayın yapan TRT 6’yı eleştirdi.