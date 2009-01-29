T24 LogoT24 Logo
Gündem

DTP, Van'ı 'Wan' yaptı

CHP kara çarşaf, AKP de rakılı yemek açılımı yaparken, DTP yine bildiğini okudu ve Van'ı 'W’ harfi ile başlatarak 'Wan' yaptı

29 Ocak 2009 02:00

CHP kara çarşaf, AKP de rakılı yemek açılımı yaparken, DTP yine bildiğini okudu ve Van'ı 'W’ harfi ile başlatarak 'Wan' yaptı

DTP’nin Van Belediye Başkan adayı Bekir Kaya, Öcalan lehine atılan sloganlarla karşılandı, ’W’ ile yazılan ’DTP WAN’ pankartı asılmış seçim otobüsüyle kent turu attı.



DTP’nin Van Belediye Başkan adayı Bekir Kaya, Van’da, Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla karşılanırken, üzerinde ’W’ ile yazılan ’DTP WAN’ pankartı asılmış seçim otobüsüyle kent turu attı.

Önceki gün Diyarbakır’da DTP Genel Başkanı Ahmet Türk tarafından adaylığı açıklanan Bekir Kaya, DTP Van Milletvekili Özdal Üçer ile dün karayoluyla Van’a geldi. Gevaş İlçesi’nde partililer tarafından karşılanan Üçer ve Kaya, seçim otobüsünün üzerinde parti binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’ne girdi. Burada yaklaşık 2 bin kişi otobüsün önünde yürüyerek sık sık Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.



Bölücü slogan

Parti binası önünde toplanan kalabalığa ilk olarak DTP İl Başkanı Selim Ertaş, ardından da DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, Kürtçe hitap etti. Milletvekili Üçer’in konuşması sırasında kalabalıklar sürekli bölücü sloganlarını sürdürdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada konuşmaların ardından toplanan kalabalık olaysız dağıldı.

DTP eylemi

Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde, Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) ’Ana dile özgürlük’ adı altında düzenlediği yürüyüşte, ilköğretim okulu öğrencileri önlüklü olarak yürütüldü. Yaşları 7-9 arasında değişen kızlar, bir ellerinde Kürtçe döviz taşırken, diğer elleriyle zafer işareti yaptı. DTP’liler, Kürtçe’nin resmi dil olmasını talep etti, Kürtçe yayın yapan TRT 6’yı eleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24