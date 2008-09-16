DTP sözlü savunma yapıyor

Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakkındaki kapatma davasında parti Genel Başkanı Ahmet Türk ile partinin hukuk komisyonu başkanı ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız, parti adına sözlü savunma yapmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne geldi.



Türk ve Yıldız ile Anayasa Mahkemesine gelen Hamit Geylani, mahkeme binasına girmeyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geylani, savunmanın 54 sayfadan oluştuğunu, 300 sayfaya yakın da ek delil sunacaklarını kaydetti.



Sözlü savunmanın ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı DTP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.



Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, toplantı günü belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.



DTP hakkındaki kapatma davasını 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.



Anayasaya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7’sinin oyu gerekecek.



İddianamede, DTP’li milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Ahmet Türk, Osman Özçelik, İbrahim Binici, Sevahir Bayındır ve Fatma Kurtulan’ın da aralarında bulunduğu 220 parti üyesi hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

