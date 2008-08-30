DTP, Mutafyan ve Bartholomeos'la görüşecek







DTP, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek 'çatı partisi' arayışında. Bu çerçevede küçük sol partiler, sendikalar, dernekler ve azınlık gruplarıyla görüşmeler yapılıyor.



DTP'nin temas listesinde Ortodoks Patriği Bartholomeos ve Ermeni Patriği Mutafyan gibi isimler de var. Çatı partisi çalışmalarını yürüten isimlerden DTP'li Akın Birdal, toplumsal muhalefeti güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Birdal, "Eksiksiz demokrasi, çoğulcu bir anayasa, insan hakları ve farklılıkları esas alan bir barış ortamı isteyen her kesimi bir araya getirmek istiyoruz." diyor. Görüşme heyetinde Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk gibi isimler de yer alıyor.



DTP hakkında açılan kapatma davası eylül ayında sonuçlanacak. Parti yönetimi Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden alternatif arayışlar içine girdi. Çalışmaların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. Yerel seçimlere yeni yapılanmayla girilmesi hedefleniyor. Çatı partide, DTP, ÖDP, EMEP ve SDP gibi partiler bir araya gelecek. Ayrıca partileşmeyen sol gruplar, yeni partide temsil edilecek. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'deki azınlıkları temsil eden isimlere de yer verilecek. Partinin ismi ve genel başkanı konusunda henüz bir netlik yok. Ancak eşbaşkanlık sistemi sürdürülecek. Eşbaşkanlardan biri Türk biri Kürt, biri erkek biri bayan olacak.



Birdal: Amacımız eksiksiz demokrasi



DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, çatı partisi için bir ajanda hazırladıklarını ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürdüklerini söyledi. Görevlendirilen heyetin farklı kişi ve kurumlarla görüşmelere başladığını anlatan Birdal, birkaç ay içinde yeni partinin fotoğrafının ortaya çıkacağını kaydetti. Birdal, "Tüm toplumsal muhalefet güçleriyle bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Amacımız eksiksiz demokrasi, çoğulcu ve insan haklarına dayalı bir anayasa, farklı olanların bir arada yaşadığı bir barış ortamıdır. Reddedici değil, birleştiriciyiz. Bu anlayışa özlem duyan herkese hitap edeceğiz." şeklinde konuştu. Türkiye'de 29 ayrı azınlık grubu yaşadığını anlatan Birdal, azınlıkların çatı partisinde temsil edileceğini belirtti. Bu çerçevede Bartholomeos ve Mutafyan'la görüşeceklerini dile getirdi.



