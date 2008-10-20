DTP mitinglerinde çocuklar ön sıralardaydı

DTP’nin dün birçok ilde düzenlediği mitingler, terör örgütü PKK’nın gösterilerine dönüştü. Çocuklar bu gösterilerde yine ön sıralara sürüldü.



Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve sivil toplum kuruluşlarınca dün birçok şehirde düzenlenen “Ne Ergenekon Ne AKP, Çözüm; Demokratik Cumhuriyet” mitingleri terör örgütü PKK gösterisine dönüştü. Gösterilerde çocukların ve gençlerin ön planda olması dikkat çekti.

DTP Antalya İl Başkanlığı’nca yapılmak istenen basın açıklaması sırasında PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmasına, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.



Vatandaşlar, “Katiller”, “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Bu vatanı çapulculara böldürmeyeceğiz” sloganları attı. DTP’li grup, gerginliğin artması üzerine basın açıklamasını yarıda kesti.



Şanlıurfa’da Süleymaniye Meydanı’nda toplanan grup, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve yasadışı dövizler taşıyıp sloganlar attı. Arka camında Türk Bayrağı bulunan bir minibüsün camını kıran grup, polise de taş ve molotofkokteyli atttı. Mardin ve Siirt’te de çıkan olaylarda toplam 19 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, “genel af” çıkarılmasını istedi. Adana’da yaşları 10-18 arasında değişen PKK yandaşları polisi taşladı. Polis de göstericilere gaz bombasıyla karşılık verdi.