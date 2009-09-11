DTP milletvekili Çelik: Kürtçe bilen eleman sıkıntısı çekiyoruz

DTP Siirt milletvekili Osman Özçelik, TBMM'ye gönderdikleri İstanbul ile Dicle Üniversitesi'nde “Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü” açılmasına yönelik kanun teklifinin nedenlerini açıkladı.



DTP, İstanbul Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi'nde “Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü” kurulması için TBMM'ye teklif gönderdi.

DTP Siirt milletvekili Osman Özçelik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, teklifinin gerekçesini açıkladı. Türkiye'de 15-20 milyon, İran'da 12-15 milyon, Irak'ta 4,5-5 milyon Kürt yaşadığını ileri süren Özçelik, Kürtçenin, Kurmanci, Sorani ve Dimilki olmak üzere üç lehçeye sahip olduğunu söyledi. Irak'ın kuzeyinde halen 3 üniversitede Kürtçe eğitim verildiğini belirten Özçelik, “Gerek Lozan Antlaşmasının hükümleri ve gerekse Anayasa, Kürtçenin kullanımına olanak sağladığı gibi, anadil, insanların doğuştan kazandığı temel haklardandır. Bu nedenle Kürtçenin sosyal yaşamda kullanılması, kitap basılması, gazete çıkarılması konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye demokrasisinin gelişmesiyle Kürtçenin eğitim ve öğretimde kullanımı, toplumsal barış için önem kazanacağı gerçeğinden hareketle, Yüksek Eğitim Kurumlarında formasyon kazanmış öğretmenlere gereksinim duyulacaktır” diye konuştu. TRT'nin, tam gün Kürtçe yayın yapması için hazırlıklarını tamamladığını, Kürtçe bilen eleman sıkıntısı çektiğini kaydeden Özçelik, “Akademik düzeyde Kürtçe bilen uzmanlar, diplomatlar, girişimciler, Türkiye-Kuzey Irak ilişkilerinin sağlıklı gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

'İmralı kapatılmalıdır'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili sözlerini değerlendiren Özçelik, siyasi liderlerin seçimlerde başarısız olmaları halinde görevlerini bırakmaları gerektiğini belirterek, Türkiye'de bu tür bir uygulamanın bulunmadığını söyledi. DTP'li Özçelik, Başbakan Erdoğan'ın genel seçimlerdeki vaatlerini yerine getirmediğini iddia ederek, “Başbakan'ın başarısız olduğu ortadadır. Tayyip Erdoğan ve AK Parti, mirasyedi gibi halkın kaynaklarını özelleştirdiler. Bölge valileri, partinin il başkanı, kaymakamları, ilçe başkanı, askeri birlik komutanları, bunların organizasyonları ile halkı AK Parti'ye yönlendiriyorlar. AK Parti'nin alacağı oylar, anasının ak sütü gibi helal olmayacaktır” görüşünü savundu. Bölgedeki gerginliklerin seçime kadar sürüp sürmeyeceğine ilişkin bir soruya Özçelik, “Gerginliğin taraftarı değiliz. Çalışmalarımız Başbakanı geriyorsa, çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Başbakanı germeye devam edeceğiz” karşılığını verdi. Osman Özçelik, İmralı Cezaevine başka hükümlülerin yerleştirilmesine ilişkin soruyu da “İmralı sorunu 3-5 hücre yapmakla ortadan kalkmaz. Oraya hiç kimse konmamalı, İmralı Cezaevi kapatılmalıdır” şeklinde cevaplandırdı.