DTP lideri Türk: Çözüm için Kürtçe konuştum

Bir daha yaşanacak mı?



'Anayasa değişmeli'

Partisinin meclis grup toplantısında Kürtçe konuşarak bir ilki gerçekleştiren DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, NTV'ye konuştu.Yaptığı Kürtçe konuşmanın şov ya da provakasyon niyeti taşımadığını savunan Türk, "Amacımız gerginleştirmek değil, sorunun çözümüne katkı sunmaktır. Beynimizde parlamentoya farklı birşey getirme yok" dedi.“Verdiğimiz mesaj ne bir şovdu ne bir provakasyondu” diyen Türk, “Artık Türkiye’nin değişmesi gerektiğinin mesajını verdik. Dillere, kültürlere saygı gösterilmesi güvence altına alınması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı.Türk, "DTP grubunda bundan sonra da benzer görüntüler yaşanacak mı" sorusunu, “İhtiyaç duyduğumuz her konuyu gündeme getireceğiz. Ama gerçekten bizim amacımız provakasyon değil. İnşallah hiçbirimiz böyle ihtiyaçlar duymayız. Bizim amacımız gerginlik yaratmak ve bir yerlere mesaj vermek değil, sorunun çözümüne katkı sunmaktır. Bu nedenle beynimizde parlamentoya farklı birşey getirme yok. Tam tersi, süreci doğru rotaya oturtmanın arayışı içindeyiz” dedi.Meclis'te Kürtçe konuşmanın anayasaya aykırı olduğu eleştirisine karşı "anayasa değişmeli" diyen Türk, MHP lideri Bahçeli'nin sert açıklamasına da yanıt verdi. Türk, "Aslında farklı kimlik kültürleri dışlayarak, tekçil bir anlayışı egemen kılmaya çalışan bir anlayış, bu ülkeye ihanet ediyor" şeklinde konuştu.