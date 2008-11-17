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Politika

DTP kapısını çok eşli adaylara kapattı

DTP, çok eşli olanların, yerel seçimler için başkan veya meclis üyeliğine adaylıklarının kabul edilmeyeceğini açıkladı

17 Kasım 2008 02:00

Demokratik Toplum Partisi (DTP) önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler için çalışmaları başlatırken, belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği için başvuracak olanların aday kriterlerini belirledi. DTP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapanların bir daha aday gösterilmeyeceğini ve çok eşli olan başkan ile meclis üyesi adaylarının da adaylık başvurularının kabul edilmeyeceğini söyledi.


Demirtaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde partilerinden aday olacak olan belediye başkanı ve meclis üyelerinin 5 Aralık’a kadar partiye başvurmaları gerektiğini söyledi. Demirtaş, adaylar için parti olarak kriterler belirlediklerini ve bu kritirlere uymayanların aday yapılmayacağını söyleyerek, “İki dönem belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapalanlar, alınan karar geriği bir daha aday gösterilmeyecek. Başvuracak olan başkan ve meclis üyeliği adaylarından çok eşli olanlar aday gösterilmeyecek. Seçimlerde yine kadınlara hem başkanlık için hem de meclis üyeliği için yüzde 40 kota verildi” dedi.

Demirtaş, 5 Aralık’a kadar yapılacak olan başvuruların oluşturulan seçim komisyonu tarafından değerlendirileceğini ve adayların Ocak ayının ilk haftasında açıklanacağını söyledi.

DTP’nin aldığı karar doğrultusunda iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi Belediye Başkanı Emrullah Cin, Mardin’in Kızıltepe İlçesi Belediye Başkanı Cihan Sincar ve Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Tanhan’ın bir daha aday yapılmayacağı belirtiliyor.

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