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Politika

'DTP kapatılırsa, bizim bir anlamımız yok'

DTP lideri Ahmet Türk, "DTP'nin etkisiz hale getirilmesi durumunda parlamentoda olmamızın bir anlamı olmadığı kararına vardık" dedi.

07 Aralık 2009 02:00

T24 - DTP lideri Ahmet Türk, partisinin kapatılması istemiyle açılan davanın yarın görüşülmeye başlamasıyla ilgili olarak, "DTP'nin etkisiz hale getirilmesi durumunda parlamentoda olmamızın bir anlamı olmadığı kararına vardık" dedi.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk, "DTP'yi linç edecek yaklaşımı etik ve uygun görmüyoruz" diye konuştu.

"DTP'nin etkisiz hale getirilmesi dıurumunda Parlamento'da olmamızın bir anlamı olmadığı kararına vardık" diyen Türk, "Yarın grup toplantısında düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Diyaloga, barışa, ortak akla ihtiyaç duyuyoruz. Bu topraklara birgün barış gelecek diye inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk, "Davanın görülmesi Türkiye için çok önemli" diyen DTP lideri, "Biz halkımızın özgürlük taleplerini biliyoruz. Belediye başkanları aldığımız kararlara uyacaklarını açıkladı. Parti kapatılırsa bağımsız olarak devam ederiz diye bir şey doğru değil. Bu tepkimizi göstermediğimiz zaman da dinlemezler. Biz demokratik eylemleri savunuyoruz" dedi.

Ahmet Türk, "Bu ülkenin gerçekleri var. Yıllardır yaşanan savaş var. Halkın iradesiyle aracı olmaya hazırız. Fillerle atlar tepişirler ama çimenler ortada yok olur. Şimdi DTP beceremedi, yapamadı gibi bir yaklaşım var. Biz halkımızın taleplerini bekliyoruz ve onlar doğrultusunda hareket ettik" ifadelerini kullandı.

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