'DTP ile biraraya gelemeyiz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, terör örgütü PKK'ya bakışını değiştirmeden DTP ile biraraya gelmelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.



Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, 'TSK'nın Meclis'i protesto ettiğine' yönelik iddiaları yanıtlayan Başbuğ, şunları söyledi:



"TSK'nin Meclis'i protesto etmesi gibi bir durum sözkonusu olamaz. Ancak, TBMM'de, terör örgütü PKK ile arasında mesafa koymayan bir siyasi grup var.

TBMM’de siyasi parti olarak görülen bu grup terör örgütüne bakışını değiştirmeden birarada olmamız mümkün değil. 9 şehit veren bir kurumun komutanıyım. Onların da terör örgütü ile ilgili konuşmaları ortada. Keşke bir milletvekilinin konuşmasını burada ifade etmeseydiniz. Çünkü kendisinin partisinin başındaki başkan onu düzeltmeye kalktı. Bu parti hala terör örgütüyle mesafe koyamıyor. 9 şehit vermişken bunlarla birarada bulunmamı kimse beklemesin."

