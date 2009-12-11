DTP İl Başkanı gözaltına alındı

T24 - Iğdır'da, DTP İl Başkanı Ahmet Barbaros ile DTP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Avcı ve partinin il yönetiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.



9 Aralık'ta izinsiz gösteri yapan ve terör örgütü PKK lehine slogan atıp, polisi taşlayarak, molotofkokteyli atan çocukları kışkırttıkları gerekçesiyle DTP İl Başkanı Ahmet Barbaros ve DTP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Avcı ile partinin il yönetiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.



Bu arada, güvenlik güçleri tarafından DTP il binası dahil 9 ayrı noktada arama yapıldığı, söz konusu aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.



Iğdır'da, 9 Aralık'taki izinsiz gösteri nedeniyle daha önce de 81 kişi gözaltına alınmıştı.

