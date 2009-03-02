'DTP dışındakiler İsrail partisi'

Ahmet Türk'ün Meclis'te Kürtçe konuşmasının ardından, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Eşbaşkanı Emine Ayna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan göç eden vatandaşların, kendileri dışındaki partilere oy vermemesini istedi.





Ayna, ''Bir Filistinlinin, savaş politikaları üreten bir İsrail siyasi partisine oy vermesi ne ise sizin de sistem partileri olan AKP, CHP ve DSP'ye vereceğiniz oylar da o anlamı taşır'' ifadelerini kullandı.



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seçim bürosu açılışına katılan Ayna, "Bütün halkları DTP'ye oy vermeye çağırıyorum.'' dedi.



DTP'nin dışındaki partilerin savaştan beslendiğini iddia eden Emine Ayna, bütün ezilenleri, emekçileri, sömürülenleri kendilerine oy vermeye çağırdı.



DTP'nin 2005 yılında kurulduğunu kaydeden Ayna, genç bir siyasi parti olduklarını, henüz örgüt çalışmalarını bütünleştirmeden, bir olgunluğa kavuşturmadan genel siyasi seçimlere gidildiğini, şimdi de bir yerel seçimle karşı karşıya olduklarını anlattı. Ayna, konuşmanın ardından DTP Sarayköy Belediye başkanı adayı Mehmet Ayyürek'in seçim bürosunu açtı.



