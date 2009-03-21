DTP: Bu seçim Kürtler için referandum

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde konuşan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, bu seçimin Kürtler için bir referandum, demokrasi güçleri için var olma amacı taşıdığını öne sürdü.





Türk, partisince Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, parlamentoya girdikleri günden bu yana halkların kardeşliğini esas aldıklarını savundu.



Ahmet Türk, şöyle konuştu:



"Türkiye'de milliyetçi ve ırkçı siyaset mantığının hakim olduğunu görüyoruz. Geçmişte İngiltere'de IRA ile ilgili bir diyalog oluşturuldu. Tarafların ortaya koydukları projeler esas alındı ve barış sağlandı. Bugün Türkiye'de çözümü Kürtlerin dışında arayan bir mantıkla karşı karşıyayız. Kürtler olmadan sorun çözülemez diyoruz."



Bu seçimin Kürtler için bir referandum, demokrasi güçleri için var olma amacı taşıdığını öne süren Ahmet Türk, "TRT 6'yı halkımızın birliğini bozmak için yaptıkları çok açık. Bu kanalı açarken, diğer taraftan Kürtçe konuşuldu diye Diyarbakır'da Gün TV'yi kapatıyorlar. Zorla, işkenceyle sorunlar çözülmez. Sorunlar Meclis'te çözülür. Biz çözümü İran ve ABD'de aramıyoruz. Gelin ortak aklı oluşturalım ve sorunu çözelim" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ise yaklaşan seçimin bu şekliyle bir yerel seçim olmaktan çıktığını ve bir nevi referanduma dönüştüğünü savunarak, şöyle dedi:



"Bütün dünyanın gözü buradaki seçim sonuçlarına çevrilmiş durumdadır. Artık anlaşılmıştır ki Kürtlersiz bir Türkiye ve Kürtlersiz bir Orta Doğu mümkün değildir. Eskiden bu bölgeye bakanlar, birkaç kişiyi bağlarsam bölgenin tamamını bağlarım diye düşünüyordu. Ama artık ortaya çıkmıştır ki dilinizle, kültürünüzle ve inancınızla sizi bir halk olarak tanımayanların, bu coğrafyada başarılı olma şansı kalmamıştır. 70 yılda merkezi hükümetin kaynaklarıyla yapamadıklarını, biz 10 yılda yerel yönetim kaynaklarıyla gerçekleştirdik."



Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın mesajının da okunduğu etkinlikte sık sık terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

